我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：川普全面關稅開徵對象範圍縮小

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

南韓證實北韓發射彈道飛彈 疑為試探動盪時期應對準備

中央社首爾6日綜合外電報導
圖為北韓去年10月底發射「火星砲-19」型洲際彈道飛彈。(美聯社)
圖為北韓去年10月底發射「火星砲-19」型洲際彈道飛彈。(美聯社)

南韓聯合參謀本部表示，北韓今天向東海發1枚疑似極音速中長程彈道飛彈的物體。此次發射適逢南韓政局動盪，有分析認為，北韓可能想藉由發射飛彈來試探南韓的應對準備狀況。

這是北韓繼去年11月5日朝東岸外海發射短程彈道飛彈以來首度射彈。聯合參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，中午12時左右偵測到1枚從平壤地區發射的中長程彈道飛彈（IRBM），這枚飛彈飛行約1100公里後墜入海中。

聯合參謀本部表示，為應對後續可能的發射行動，軍方已加強監視與警戒，並與美、日兩國密切共享北韓彈道飛彈相關情報，以維持全方位的應對準備。

聯合參謀本部官員指出，儘管這枚飛彈的飛行距離短於常規IRBM的3000至5500公里射程，但據信這枚飛彈與北韓曾於去年1年及4月發射、裝有極音速彈頭的IRBM相似。

南韓官員警告，北韓可能利用南韓政治危機進行軍事活動，加劇緊張局勢。

此外也有人猜測，此次發射的目的可能是要測試南韓總統尹錫悅去年12月3日短暫宣布戒嚴，隨即遭彈劾之後，南韓的軍事準備程度。

聯合參謀本部表示，「在韓美聯防的堅定態勢下，我軍將密切監視北韓動向，以免誤判當前安全形勢」，並譴責這次發射是「明顯的挑釁」。

北韓 南韓 彈道飛彈

上一則

去年最「堵」的歐洲城市 每位駕駛平均困車陣逾百小時

延伸閱讀

拘票倒數 南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

拘票倒數 南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險
北韓射彈之際 正逢美國務卿訪南韓會晤代理總統

北韓射彈之際 正逢美國務卿訪南韓會晤代理總統
南韓濟州航空墜機前畫面曝光 疑撞10倍大鳥群

南韓濟州航空墜機前畫面曝光 疑撞10倍大鳥群
中企加速進軍南韓市場 電動車、電商大舉出海

中企加速進軍南韓市場 電動車、電商大舉出海

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸