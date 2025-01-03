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巴西靠攏北京 中國奴工、黑道與間諜活動成隱形代價

中央社聖保羅3日綜合外電報導
中國國家主席習近平去年11月20日在巴西總統官邸與巴西總統魯拉舉行會談。會談後，兩國元首共同會見記者。（中新社）
中國國家主席習近平去年11月20日在巴西總統官邸與巴西總統魯拉舉行會談。會談後，兩國元首共同會見記者。（中新社）

巴西總統魯拉執政頭兩年致力鞏固與中國的政經關係，然而，除了在巴西創造數千工作機會等承諾仍未實現，中國犯罪集團還正在擴張版圖。中國夢似乎已破滅，迫使巴西面對現實。

西文媒體「資訊網」（Infobae）報導，中國電動車大廠比亞迪（BYD）在巴西巴伊亞州（Bahia）卡馬薩里市（Camaçari）的建廠工程因涉嫌奴役勞工，近日引起司法部門介入，這項消息很快傳遍全球。巴西司法當局帶走163名中國工人，因懷疑他們是國際人口販運及強迫勞動的受害者。

同時，巴西政府已暫停向比亞迪員工核發新簽證。現在外界擔憂，其他宣布在巴西擴大投資的中國汽車公司來到當地營運時，也會發生類似的剝削事件。這些企業包含吉利控股集團旗下的吉利汽車和雷達汽車，還有廣州汽車集團以及奇瑞汽車。

中國犯罪活動也在巴西展現出黑暗面。巴西金融中心聖保羅（Sao Paulo）警方近日破獲一個主要由中國人和墨西哥人組成的犯罪網絡，其犯罪組織在當地製造及販售俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine），當局總共發出60份臨時逮捕令，其中包含32名中國人。

在其中一名被捕中國人皮康東（Pikang Dong，音譯）的手機中，調查人員發現製造甲基安非他命的圖解配方和詳細指示、許多關於販毒的對話內容與銀行交易收據，以及數不清的毒品及武器照片。

其他被捕中國人還有林曉哲（Lin Xiaozhe，音譯）、吳昌輝（Wu Changhui，音譯）以及郅利（Zhi Li，音譯）。警方在他們的公寓查獲2公斤甲基安非他命，其中半公斤是透過另一名被捕中國人鄭小雲（Zheng Xiao Yun，音譯）的車子載運。

鄭小雲於2020年被捕，他遭控領導一個犯罪集團，該集團在聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場竊取1萬5000份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗試劑組、200萬個口罩及其他防疫物資。

鄭小雲多年來擔任中巴關係的中間人。根據資訊網的報導，他於2020年被捕時是巴西華人協會副會長，經常出入聖保羅政府辦公大樓，還曾與兩位前聖保羅州長多利亞（João Doria）、奧克明（Geraldo Alckmin）合影，奧克明現為巴西副總統。

中國黑道正在巴西持續擴張地盤。自2017年在逃的黑道人士劉必通（Liu Bitong，音譯），去年12月在巴西與委內瑞拉邊境接壤的羅賴馬州（Roraima）被捕。他領導的組織與中國三合會有所關聯，至少已在聖保羅扎根十年，該組織曾被控在當地犯下謀殺及勒索等罪行，尤其是針對中國商人。

再者，中國監控與間諜活動在巴西當地構成的風險續升。「經濟學人」（The Economist）最近有篇文章談到，中國如何將其海外公民變成間諜，向北京政府傳遞資訊。在巴西，至今尚未有中國公民被正式指控為間諜，但調查消息人士對資訊網透露，巴西無疑是北京進行這類活動的重要中心。

西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年揭露，中國在巴西聖保羅、里約熱內盧（Rio de Janeiro）及另一座未披露城市營運3座非法海外警察站，不過巴西當局迄未就此事啟動任何公開調查。

巴西 間諜 比亞迪

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