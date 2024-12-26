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超高齡社會危機 南韓近9成勞工支持延後退休年齡

編譯魏紹揆／綜合外電
近9成南韓勞工支持延後退休年齡。(歐新社)
近9成南韓勞工支持延後退休年齡。(歐新社)

隨著南韓邁入超高齡社會，越來越多勞工擔心退休後的經濟狀況，力挺延後退休年齡或實施再就業政策。

根據當地商業網路服務公司Remember與民調組織Southern Post，在11月7日-12日所做的民調，有88.3%的勞動者支持延後退休年齡或再就業政策。

受訪者不分年紀，大多贊成延長就業，尤以40-49歲及50-59歲支持率最高，分別達92.2%和90.2%；60歲及以上族群也贊同。本次調查對象有514名員工，就職產業橫跨資訊科技業、金融業、製造業、服務業以及零售業，顯示延長就業政策得到廣泛支持；南韓現行退休年限一般為60歲。

退休後的財務穩定，是眾人支持的主要原因。近三分之一（33.7%）受訪者的贊成理由是「擔心退休後生活」；30.8%相信他們仍然有繼續工作的能力。其他因素包含勞動年齡人口持續下滑（20.3%），以及延後退休年齡（15%）。

另一方面，9.1%的受訪者反對延後退休或再就業。反對者中有近49%是因擔憂勞動生產力降低，31.9%則是擔心會減少年輕人的就業機會。

該民調也詢問受訪者，如果退休年齡延後，是否接受高齡員工的薪資減少。近半受訪者（48.2%）同意降薪是必要的，普遍接受減少一到兩成。21.8%受訪者接受降薪三成、8.4%接受下調超過四成。然而，有12.1%表示他們不接受降薪。

退休 就業 民調

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