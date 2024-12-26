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因高肺結核患病率 南美研究建議減少囚犯收押率和刑期

編譯季晶晶／綜合外電
研究發現拉丁美洲國家的監獄人擠人，使肺結核傳染愈發嚴重。圖為薩爾瓦多監獄。(路透)
研究發現拉丁美洲國家的監獄人擠人，使肺結核傳染愈發嚴重。圖為薩爾瓦多監獄。(路透)

拉丁美洲是全球監獄人口增長最快的地區，專家警告，監獄裡人擠人，使肺結核傳染愈發嚴重，該地區的肺結核患病率與全球下降趨勢背道而馳。

發表於醫學期刊The Lancet Public Health的一項研究估計，在拉美，監禁才是肺結核的主要風險因素，不像非洲，主要風險因素是HIV/AIDS。

全球肺結核患病率在2015至2022年間下降8.7%，但拉美卻上升19% 。研究人員利用數學建模得出結論說，這與該地區監禁人數呈指數級上升有關，影響超過其他傳統風險因素，例如HIV/AIDS、吸煙、吸毒和營養不良。

這項研究以巴西、哥倫比亞、墨西哥、阿根廷、秘魯和薩爾瓦多等六國為中心，這六個國家的肺結核病例加起來占該地區的79.7%，監獄人口則占82.4%。1990到2019年間，這些國家的監獄人口從260,363人暴增到1,322,355人。

巴西Oswaldo Cruz基金會的傳染病專家Julio Croda表示：「我們的主要結論是，自1990年以來，這些國家約三分之一的肺結核病例與監禁有關。」

他說，「監獄的環境非常有利於傳播」，那裡過度擁擠，缺乏光線和適當的通風，而坐牢人口已存在疾病危害因素，例如吸煙或營養不良。被剝奪自由之人的肺結核患病率比一般人口高出26倍。

人權觀察（Human Rights Watch）的美洲副主任Juan Pappier表示，拉美監禁人數暴增的原因，結合了過度的審前拘留和較長的判刑時間，「這是民粹主義者對付犯罪的結果」，但沒能降低該地區兇殺案和勒索案的發生率。

他指出，「巴西等國家是沒有死刑的，那些被監禁的人最終會被釋放，在監獄系統內接觸到疾病之後，可能會成為肺結核在外面散播的媒介」。

研究報告預測，如果囚犯收押率和刑期在2034年前逐步減半，則大多數國家的結核病發病率都能下降10%。

Croda也認為減少監禁人數是解方之一。與此同時，也有必要在監獄設施裡提供「更人道、更不侮辱人格的條件」。

監獄 巴西 墨西哥

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