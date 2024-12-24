我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年惡婆婆罵名

美國航空公司：技術問題排除 美東8時已恢復登機

20年前遭南亞海嘯捲走 奇蹟獲救男嬰如今準備讀大學

中央社可倫坡24日綜合外電報導
「81號寶寶」（Baby 81）阿比拉許已20歲，夢想進入大學就讀。（美聯社）
「81號寶寶」（Baby 81）阿比拉許已20歲，夢想進入大學就讀。（美聯社）

2004年南亞海嘯席捲斯里蘭卡，被稱為「81號寶寶」的小男嬰奇蹟獲救後引來9對父母搶著認領，經歷激烈法律戰後，他終於與父母團聚。如今這名男嬰已20歲，夢想進入大學就讀。

2004年12月26日，印度洋海底發生規模9.1地震，引發30公尺高的巨大海嘯。這場近代史上最嚴重的自然災害之一在斯里蘭卡造成3萬5000多人罹難，此外還有許多人下落不明。

「81號寶寶」（Baby 81）阿比拉許（Jayarasa Abilash）的故事象徵許多因海嘯而支離破碎的家庭，但也帶來黑暗中的一線希望。

海嘯發生之際，當時年僅2個月的阿比拉許在斯里蘭卡東部遭海嘯沖走，並在離家有段距離的地方被救難人員尋獲。他隨即被送往醫院，住院登記編號為81號。

他的父親傑雅拉薩（Murugupillai Jayarasa）花了3天尋找四散的家人。除了傑雅拉薩，當時還有9個家庭向醫院宣稱「81號寶寶」是他們的孩子，因此院方拒絕在沒有證據的情況下把嬰兒交還給傑雅拉薩夫婦。

傑雅拉薩夫婦報警後，這起奪嬰羅生門交由法院審理。法官下令進行DNA測試後，傑雅拉薩提交DNA樣本，並成功證明「81號寶寶」是他的孩子。

不久後這家人終於團聚。這個故事引起國際媒體注意，傑雅拉薩一家甚至飛往美國接受訪問。

如今，阿比拉許正準備參加高中的最後一場考試，他希望接下來可以進入大學，攻讀資訊科學。

傑雅拉薩告訴美聯社，這些年來他們一家備受關注，也對他們造成負面影響。

由於斯里蘭卡政府官員認定，傑雅拉薩一家訪美期間曾收受金錢補助，許多海嘯紓困與重建計畫都將他們排除在外。

這樣的經驗也讓他們在鄰里間面臨嫉妒、八卦和排擠，最後甚至被迫搬家。

儘管如此，傑雅拉薩仍希望兒子及其他家庭成員對倖存下來心懷感恩，他也盼望阿比拉許長大後能幫助其他有需要的人。

斯里蘭卡 DNA 紓困

上一則

南韓共同民主黨：代理總統彈劾提案暫緩到26日

下一則

俄羅斯貨船於地中海爆炸沉沒 烏克蘭稱該船赴敘利亞運武器

延伸閱讀

如果聖誕老人是真的

如果聖誕老人是真的
斯里蘭卡歷經破產借債 總統預計2025年1月訪中國

斯里蘭卡歷經破產借債 總統預計2025年1月訪中國
新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人
萬那杜外海傳規模7.4強震 深度僅10公里恐有海嘯風險

萬那杜外海傳規模7.4強震 深度僅10公里恐有海嘯風險

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30
英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的聖誕賀卡。（取材自instagram）

哈利梅根2024聖誕卡曝光 3年來首度公開一家4口合照

2024-12-19 01:21

超人氣

更多 >
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌
這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐
長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？