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WSJ：深海已成為無人載具戰場最前線

辣椒這成分有益健康 但對男性不是好消息

挪威將金援2.4億美元 助烏克蘭威懾俄羅斯黑海艦隊

中央社哥本哈根16日綜合外電報導
挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）。歐新社
挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）。歐新社

挪威政府今天宣布，將提供27億挪威克朗（約2.4億美元）強化烏克蘭海軍，並幫助烏克蘭在黑海嚇阻俄羅斯艦隊進犯。

法新社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）發表聲明說：「保護烏克蘭人民與基礎設施不受俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）攻擊至關重要。」

他談到：「保護穀物與其他產品能從海路出口也很重要，這些出口為烏克蘭帶來重要收入。」

此外，俄羅斯部隊在烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）持續挺進，俄國軍方今天稱又拿下當地另一座村莊。

俄羅斯國防部透過聲明指出，俄軍已「解放」位於工業城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）以南約10公里的耶利扎維季夫卡村（Yelyzavetivka）。庫拉霍韋資源充沛，也是俄軍意圖奪取的城鎮。

另據路透報導，烏克蘭安全局（SBU）消息人士今天表示，一架烏克蘭無人機襲擊並摧毀位於頓內次克州俄軍占領區馬金村（Markine）附近的俄國彈藥庫。

消息人士提到，這座彈藥庫存放數千發裝甲運兵車與戰車砲彈、反戰車導向飛彈、地雷和手榴彈，還有數百萬發各口徑槍枝的彈藥。此外，這次襲擊也摧毀了鄰近的燃料儲備設施。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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