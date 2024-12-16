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德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選

德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選

編譯盧思綸／即時報導
德國國會16日否決總理蕭茲的信任案。路透
德國國會16日否決總理蕭茲的信任案。路透

德國國會16日召開特別會議，表決總理蕭茲的信任投票，最後蕭茲在733席國會僅取得207票信任票，未達過半數367票，信任投票遭否決，德國國會將解散並在明年2月23日提前改選。

蕭茲領導的執政聯盟已瓦解，他16日也喊話國會否決這項信任投票。蕭茲表示，提早選舉是他的目標，「我們需要更多經濟成長」。他說，德國需要更多投資，才能在支應本身軍費之際援助烏克蘭。他指責前聯合政府成員自由民主黨不支持這個理念，導致政府垮台。

蕭茲的主要對手、民調領先的基民黨黨魁梅爾茨說，蕭茲「不值得信任」，無法勝任總理領導聯合政府，還損害德國在歐洲的領導地位，「你在歐盟的表現令人尷尬」。梅爾茨並批評蕭茲公開批評前執政盟友自民黨，未能展現應有的尊重。

蕭茲在2021年組成三黨聯合政府，包括他領導的社民黨、經濟部長哈貝克為首的綠黨，以及前財政部長林德納為代表的自民黨。社民黨代表色為紅色，綠黨為綠色，自民黨為黃色，這個聯合政府因此被稱為「紅綠燈聯盟」。

聯合政府成立以來，三黨不斷發生政策歧見。最近的爭執焦點是如何讓德國走出衰退泥淖，經濟衰退讓德國已成歐洲表現最差經濟體之一，聯合政府民調也持續滑落。為填補明年預算巨大缺口，蕭茲的社民黨和綠黨傾向增加稅收和舉債，自民黨卻認為應遵守憲法規定的「債務煞車」，避免過度舉債。蕭茲因此在11月6日開除自民黨財長林德納，導致聯合政府垮台。

蕭茲在12月11日依基本法第68條規定，表示政府已無法有效運作，因此主動向國會下議院聯邦議院申請信任投票。

這項投票程序從台灣時間16日晚間8時展開。蕭茲與國會各派別代表發言後，733名議員進行唱名表決。蕭茲所屬的社民黨投票支持蕭茲，而民調遙遙領先的最大在野黨基民黨和自民黨投下不信任票，綠黨則棄權。

蕭茲接著將向總統史坦麥爾提出解散國會，史坦麥爾已表示會同意，依法在收到蕭茲要求後21天內宣布解散國會，接下來，國會必須在60天內重新選舉，日期預定是明年2月203日。

政治新聞網站POLITICO報導，最新民調顯示，最大在野黨基民黨目前支持度32%，高居第一，黨魁梅爾茨很有可能成為新總理。極右派反移民的另類選擇黨支持度19%，衝到第二，蕭茲的社民黨則以17%居第三。

蕭茲 投票 德國

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