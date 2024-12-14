喬治亞執政黨主導選出極右派新總統 在野黨拒絕承認

喬治亞現任總統佐拉比契維利在抗議活動中發表演說。(歐新社)

喬治亞執政黨今天在1場受到質疑的選舉中，選出1名極右派忠誠支持者擔任總統。這個黑海國家正處於日益加深的憲政危機，且數週以來都有親歐洲聯盟（EU）的民眾大規模示威。

法新社報導，自從喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）在10月國會選舉宣稱獲勝以來，國家一直處於動盪之中。這場選舉引發爭議，而喬治亞之夢又在11個月決定延後加入歐盟 的談判，點燃新一波大規模民眾集會示威。

喬治亞中央選舉委員會主席卡蘭達里西維利（Giorgi Kalandarishvili）今天宣布，負責選舉總統的選舉人團以224票選出卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）擔任新總統，任期5年。共有300名成員的選舉人團目前受喬治亞之夢控制，並遭到反對派抵制。

喬治亞在野黨譴責今天的選舉「不合法」，並表示現任總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）仍然是喬治亞唯一合法領導人。

親西方並與喬治亞之夢對立的佐拉比契維利已拒絕下台，並持續要求舉行新的國會選舉，為一場憲法對決鋪路。