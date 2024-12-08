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南海衝突不斷 菲控中方向公務船發射雷射光

中央社馬尼拉8日專電

菲中兩國在南海的衝突持續不斷，菲律賓媒體今天報導，菲律賓漁業局兩艘公務船最近在南海爭議海域遭中方以雷射光照射，影響航行安全。

ABS-CBN新聞網今天引用漁業暨水資源局（BFAR）提供的影片報導，2日晚間8時左右，拿督塔拉巴畢特號（RP Datu Matanam Taradapit）和拿督塔姆布洛特號（BRP Datu Tamblot）公務船，在半月暗沙（菲稱Hasa Hasa Shoal）附近被中方以雷射光照射長達5分鐘。

菲方無人受傷，但眼睛一度感到刺痛，影響航行安全。

報導稱，這兩艘漁業局船隻當時正前往中業島（Pagasa）準備進行科學研究，同時順道為菲律賓漁民提供燃料及補給品。

菲律賓漁業局譴責中國船艦屢在菲律賓專屬經濟區內騷擾或攻擊菲國船隻。

半月暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）大約60海里，位於菲律賓200海里專屬經濟區範圍之內，中方之前已多次在這一帶向菲律賓的船隻或飛機發射雷射光。

9月27日，菲律賓漁業局一艘巡邏機就曾在這裡遭中國飛彈快艇發射高強度雷射光。

台灣、中國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海全部或部份主權，但近年來以菲中衝突最為劇烈。

今年6月、8月及9月期間，菲律賓多次指控中方衝撞、噴射高壓水柱，以及發射照明彈。局勢一度在兩國召開雙邊磋商會議後略有緩和，但11月下旬又開始傳出衝突。

菲方日前聲稱，中方11月底在南海鱟藤礁附近以直升機騷擾菲律賓漁船，12月4日又在黃岩島附近以海警船擦撞菲方公務船及噴射強力水柱。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天曾說，菲律賓多年以來一直以海岸防衛隊的船艦巡邏南海，但中國已常態性在南海部署軍艦，菲國現也把出動軍艦列為選項之一。

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