節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

敘利亞叛軍7日逼近鄰近首都大馬士革的要城荷姆斯。(路透)

敘利亞叛軍沙姆解放組織7日繼續往南直撲通往首都大馬士革前的另一要城荷姆斯，其他各路反抗軍也有所行動。總統阿塞德政權敗退之際，背後重要靠山伊朗 卻自當地撤離人員。

沙姆叛軍勝利速度驚人

叛軍驚人的推進速度讓敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府持續流失控制面積，鄰國黎巴嫩 與約旦震驚之餘迅速關閉部分與敘國邊境關口，以防混亂蔓延。

華爾街日報指出，伊斯蘭主義叛軍沙姆解放組織（HTS）繼攻下第2大城阿勒坡後，6日拿下中部戰略要城哈瑪（Hama）。哈瑪失守讓敘利亞政府軍形勢嚴峻，手上只剩一座大城荷姆斯（Homs）能抵擋叛軍南下直撲首都大馬士革。

迫在眉睫的荷姆斯保衛戰對政府軍可謂決定性戰役。80萬人口的荷姆斯是位於大馬士革、地中海以及與鄰國黎巴嫩邊境間的戰略要衝，若淪陷將導致敘利亞政府所控制的重要濱海地帶與內陸切斷，危及阿塞德政權。

隨敘利亞政府自西北方向持續敗退，南部叛軍聲稱奪下2011年敘國動亂始伊的西南部大城德拉（Daraa）；盤據敘國東北部、由美國扶持的庫德族部隊也進入先前由政府軍控制的東部大城代爾祖爾（Deir al-Zour），戰場態勢讓阿塞德政權正面臨幾年來最凶險挑戰。

美俄中籲公民離境 敘政府靠山伊朗撤軍事人員

紐約時報指出，然而事態最重要的發展恐怕是力挺阿塞德十多年的伊朗此刻開始撤離人員，撤走包含伊朗極具影響力的革命衛隊轄下聖城旅（Quds Forces）高階將領。

伊朗與區域內官員表示，撤員令是從在大馬士革的伊朗大使館 及革命衛隊一些基地所下，相關人員6日上午陸續離開敘利亞轉往黎巴嫩、伊拉克。

不願具名的美方官員表示，首都大馬士革恐很快面臨叛軍兵鋒。美國大使館6日敦促敘國境內美國公民趁商業航班尚能運作時離境，俄國駐敘利亞大使館也對俄國公民類似呼籲；中國大使館更早前也已敦促公民離境。

歐洲大型跨學科研究機構「於利希研究中心」（Forschungszentrum Juelich）伊朗分析師拉赫馬提（Mehdi Rahmati）說：「重要的是，伊朗意識到他們無法在當前局勢下，透過軍事行動控制敘利亞情勢，這（軍事行動）目前已不在選項之列。」

黎巴嫩6日宣布關閉除貝魯特連結大馬士革以外的所有黎、敘陸路邊界；約旦內政部6日也宣布關閉一個通往敘利亞的邊界站。

政府軍幾不戰自潰 內戰重燃一周敗象盡露

沙姆解放組織自11月27日從他們在敘國西北部的根據地發起攻勢以來，短短一周多就逼得政府軍頻頻不戰潰逃放棄錙重與土地。

據非營利機構「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）分析，沙姆快速在綿延敘國西部、西北部4個省斬獲1萬5400平方公里面積，包含奪得阿勒坡（Aleppo）、哈瑪（Hama）等大城，期間政府軍幾無重大抵抗，13年來敘利亞內戰局面被瞬間打亂。

叛軍目前進展之快連美方官員都意外，沒想到阿塞德政府對阿勒坡等地控制能力竟如此之弱。美方認為沙姆叛軍得利於發動閃擊戰造成對手猝不及防與混亂，可能連沙姆自身都沒料到能如此順利。

美私下認沙姆已非極端 可接受對方上台

紐時分析，沙姆解放組織這次選在阿塞德背後盟友最疲弱時刻發動進攻：伊朗實力因與以色列衝突而遭削弱，俄國的軍事力量則深陷烏克蘭戰場自顧不暇。

美國官員在公開場合對沙姆解放組織仍抱持審慎，但在政府內部，一些官員相信沙姆是由衷想轉型為更趨務實，還說沙姆的領導層清楚只要繼續被人看作聖戰組織，就無法實現在敘利亞執政或成為政府一部分。

美方官員表示，沙姆雖仍維持保守伊斯蘭組織的身分，但在治理敘利亞西北部伊德利布（Idlib）省期間，已顯現務實態度，在新占得地區，他們也迅速專注於為平民提供服務。

與美軍合作的敘國反對團體「敘利亞緊急特遣隊」（Syrian Emergency Task Force）執行長穆斯塔法（Mouaz Moustafa）本周向媒體簡報時，盛讚沙姆組織在占據阿勒坡後迅速為當地恢復供電，認為不應再把沙姆連結為激進聖戰組織。