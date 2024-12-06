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跟尹錫悅意見相反就要抓？網上流傳韓部隊欲逮執政黨魁影像

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，軍隊4日在國會外移動。路透
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，軍隊4日在國會外移動。路透

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，就有戒嚴部隊試圖逮捕國會議長與朝野黨魁的說法，執政黨、國民力量黨的最高委員會委員金鍾赫（Kim Jong-hyuk）5日宣稱，「確實可以在監控影像中看到看到這樣的場景」。

南韓中央日報6日報導，金鍾赫當天上廣播節目時表示，「影像現在正在流傳，可以看到逮捕隊潛伏在韓東勳主席的辦公室，以及他們在門一打開時蜂擁而出的場景」。

推特/X連結：https://x.com/naanangnaang/status/1864848344557973565

金鍾赫表示，按常識判斷，他無法理解逮捕韓東勳的意圖，「雖然邏輯上沒有證據，但如果說要逮捕在野黨主席，至少可能認為他們是親北韓勢力，所以才企圖逮捕，但為什麼要逮捕跟在野黨對立的執政黨主席？從邏輯上講，這完全無法理解」

金鍾赫質疑，「說難聽點，難道是意味著，所有跟自己意見相反的政治人物都要被捕嗎？」

金鍾赫同時表示，戒嚴司令部的公告本身完全沒有道理，「直接公告禁止國會政治活動不就是封殺反對戒嚴的可能性嗎？」，也認為公告本身極有可能違法。金鍾赫還指出，「公告過於情緒化，而且不合常理，無法接受」，主張「負責人應該承擔責任」。

戒嚴 南韓 北韓

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