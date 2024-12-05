侵烏後首訪歐盟國 俄外長出席馬爾他歐安組織外長會議

俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）5日出席在馬爾他塔卡利（Ta'Qali）舉行的歐洲安全暨合作組織（OSCE）外長會議。美聯社

俄羅斯 與烏克蘭 外交部長今天均將出席在馬爾他舉行的歐安組織外長會議。這將是俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）自2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，首次訪問歐盟 國家。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將出席在馬爾他塔卡利（Ta'Qali）舉行的歐洲安全暨合作組織（OSCE）外長會議，不過他並無會見拉夫羅夫的計畫。

根據俄羅斯媒體報導，目前受到歐盟制裁的拉夫羅夫，自2021年12月參加在斯德哥爾摩舉行的歐安組織會議以來，即未再訪問過歐盟國家。

歐安組織成立於1975年，目的在解決冷戰期間東西方之間的緊張關係，目前有57個成員國，包括土耳其、蒙古、英國和加拿大，還有美國、烏克蘭和俄羅斯。

這個組織協助成員協調人權和軍備控制等問題，但莫斯科指責它背離創立宗旨的聲浪與日俱增。

拉夫羅夫一年前在北馬其頓舉行的上次外長會議，指責歐安組織淪為北約和歐盟的「附庸」。

烏克蘭呼籲將俄羅斯排除在歐安組織之外，並且因為拉夫羅夫的出席，抵制去年在北馬其頓首都史高比耶（Skopje）舉行的外長會議。

不過，烏克蘭昨天表示外交部長西比哈（Andriy Sybiga）將出席今天在馬爾他揭幕的歐安組織外長會議。對烏克蘭來說，會議的時間點非常微妙。

美國候任總統川普矢言儘快促成協議以結束俄烏戰爭，這使得烏克蘭在川普就職前急忙尋找施力點。

烏克蘭盟友、波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）昨天表示，不會與拉夫羅夫在馬爾他「舉行會談」，並質疑為何莫斯科仍是歐安組織的一員。

今年歐安組織外長會議東道主馬爾他政府發言人表示，雖然拉夫羅夫遭歐盟凍結資產，但他並無旅行禁令加諸於身，因此邀請這名俄羅斯外長出席以「維持溝通管道暢通」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天表示，拉夫羅夫將利用本週會議痛斥歐安組織的「制度性危機」。

沙卡洛娃聲稱一些西方國家「利用此平台謀取自身利益」，並認為歐安組織已經「烏克蘭化」。