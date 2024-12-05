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最嚴格監管 歐盟令TikTok保全涉歐選舉證據

中央社布魯塞爾5日專電
（路透）
（路透）

歐盟執委會今天對中資短影音平台TikTok下達保全證據命令，以便日後進一步調查，保全範圍是自11月24日至明年3月底的歐盟境內選舉相關資訊。TikTok爭議起自羅馬尼亞進行中的大選。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）是根據歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）發出此項保全證據命令（retention order）。中國抖音海外版TikTok在歐盟境內用戶數達到該法所定「非常大型網路平台」（VLOP）標準，因此受到最嚴格監管。

執委會要求TikTok凍結並保存「對歐盟境內選舉過程和公民言論帶來實際或可預期的系統性風險的相關資料」，包括內部對用戶推薦系統的設計和運作，以及如何因應假帳號刻意操作的風險。

執委會表示，這項命令的發布是基於羅馬尼亞大選期間所獲資訊，包括該國情報單位解密資訊指向來自俄羅斯的外來勢力介入選舉，因此採取行動。

執委會並強調，現階段尚無立場指出TikTok是否可能違背「數位服務法」所賦予的義務，而是加強監控，以待日後調查。

歐盟執委會在2月已針對TikTok是否對未成年人採取足夠保護措施立案調查，目前尚無結論。

這起風波源於上月24日羅馬尼亞總統大選首輪投票，選前民調和知名度都低的極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）意外進入決選。由於他的立場親俄羅斯，競選活動大量依靠TikTok影片宣傳，且據報導他獲得許多年輕人及海外僑民的選票，使TikTok角色開始受質疑。

歐洲議會（European Parliament）內部市場暨消費者保護委員會便在3日邀請TikTok歐洲主管到會答覆提問，歐洲議會議員在現場砲聲隆隆，指責TikTok對外資訊不透明、影片內容20%與假訊息有關、兒童使用率增加，並質問中國當局可否獲取用戶資訊。

TikTok主管則答覆審查內容的義務不在平台而是發布者、並未向用戶推薦政治內容、在透明度上做得比其他平台好等等，導致不滿的議員們多次高聲抗議。

歐盟執委會除了前述命令，6日也將召開根據數位服務法所設立的獨立諮詢機構「歐洲數位服務委員會」（European Board for Digital Services），討論目前措施是否充足、如何應對新證據，例如有跡象顯示來自歐盟其他會員國的帳戶針對羅馬尼亞僑民宣傳內容。

在執委會對TikTok命令涵蓋的明年3月底前，歐洲國家將有8日的羅馬尼亞第二輪投票、29日克羅埃西亞總統選舉、明年2月德國國會改選等。

TikTok 歐盟 投票

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