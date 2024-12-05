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南韓戒嚴之亂如極端天氣 反映棘手的地緣政經氣候變遷

編譯湯淑君／綜合外電
南韓民眾上街抗議總統尹錫悅的戒嚴令。(美聯社)
南韓民眾上街抗議總統尹錫悅的戒嚴令。(美聯社)

南韓已在2021年正式躋身已開發國家之林，3日竟然宣布實施戒嚴令，一個富裕的民主國家竟企圖運用這種極端手段壓制國內反對勢力，令舉世錯愕。外媒評論指出，若將南韓這場突如其來的政治風暴比喻作「極端天氣事件」，那麼背後反映的就是更棘手的「地緣政治與經濟氣候變遷」。

南韓政爭已持續數月，情勢愈演愈烈，促使總統尹錫悅宣布戒嚴令的導火線，根據他的說法，是因為國會頻頻彈劾政府官員，對預算案百般掣肘，使行政機構為之癱瘓，促使他宣布緊急戒嚴令反制這種「叛國」行為。儘管這場戒嚴鬧劇只持續六個小時就落幕，但此事件凸顯的地緣經濟挑戰令人深思。

金融時報評論指出，尹錫悅竟會考慮、甚至採取戒嚴這種選項，或許出自於他從未競選過公職，政治歷練不足。但南韓這場危機也是個時代縮影，顯示一個已開發經濟體置身於動盪不安的大環境，面臨諸多嚴峻挑戰卻無能為力時，可能做出怎樣荒腔走板的反應。

南韓正陷入內憂外患的處境，在必須因應人口老化和生育率下滑的國內危機的同時，對外又必須設法因應三股來勢洶洶的地緣政治與地緣經濟衝擊。身為總統的尹錫悅面對國會掣肘、民眾對政府解決問題能力的絕望加深、自己民調支持度又江河日下，做出了下令戒嚴這種瘋狂的決定。

這三大棘手問題是：

一、中國經濟崛起

中國企業在價值鏈穩定攀升，如今在半導體、白牌產品、消費電子、汽車等產業，已成為實力強大的可怕對手。對南韓的衝擊尤其大，畢竟正是這些產業造就了南韓的工業奇蹟。

出口導向的南韓經濟是全球化受益者，如今隨著全球貿易開倒車，美中兩大超級經濟強權對峙，南韓可能被迫選邊站，押注華府會對中國進口貨重課關稅。

二、地緣政治局勢轉變

從地緣政治角度來看，中國勢力崛起，以及美國對中政策反應愈來愈強硬，已陷南韓於左右為難的窘境。該與美國及其盟友建立更緊密的關係？還是保持較寬鬆的彈性？立場分歧正加劇社會分裂。

三、區域安全挑戰

南韓位於危險的地緣政治斷層帶上，從區域安全角度觀之，面臨盤根錯節的諸多顧慮，包括唯恐捲入華府與北京因台灣而起的衝突。北韓與俄羅斯締結的戰略夥伴協定4日生效，也在南韓引發焦慮，唯恐莫斯科、平壤乃至於北京之間的共同防禦關係將進一步深化。

隨著「川普2.0」政府明年1月上台，這些錯綜複雜的地緣政治、經濟及安全關係勢必更糾結在一起，對南韓是吉是凶，是此刻難以回答的問題。川普揮舞關稅大刀，尤其衝著對美享有龐大順差的國家而來；川普也高喊美國利益優先，若最悲觀的解讀成真，向來堅定可靠的美國安全支持，可能頓時變得脆弱不堪。

所以說，尹錫悅使出戒嚴撒手鐧，只是一個「極端天氣事件」；真正棘手難解的根本問題，是「地緣政治與經濟氣候變遷」。

南韓 戒嚴 尹錫悅

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