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川普誓言迅速結束俄烏戰爭 烏軍前線士兵不埋單

中央社基輔4日綜合外電報導
川普任命退役將領凱洛格（Keith Kellogg）擔任俄烏特使。(美聯社)
川普任命退役將領凱洛格（Keith Kellogg）擔任俄烏特使。(美聯社)

美國總統當選人川普宣稱，將在上任後24小時內達成俄烏戰爭停火，這引發烏克蘭全國的憂慮，擔心他會迫使基輔當局接受俄羅斯提出的和平條件。

法新社報導，科斯蒂亞（Kostya）和其他軍人在烏東頓巴斯（Donbas）地區與緩慢但持續推進的俄軍作戰，他們對基輔與莫斯科當局間是否能快速達成協議抱持懷疑。

即使是談到川普（Donald Trump）這個話題，科斯蒂亞在烏克蘭前線經歷數個月的戰鬥後，幽默感依然未減。他諷刺地說：「1月20日是川普的就職日、1月21日是戰爭結束日，到1月22日，我計劃在家慶祝我的生日。」

現年23歲的科斯蒂亞接著正色表示：「快速實現和平是可能的。」22歲的瓦勒利亞（Valerya）插話說：「但只會讓我們付出代價。」

川普沒有提到如何讓交戰雙方坐上談判桌的細節，更遑論達成雙方都能接受的協議。

與美國總統拜登（Joe Biden）不同，川普並沒有呼籲讓烏克蘭取得勝利，而且一再批評美國向基輔提供的軍事援助。

在他任命退役將領凱洛格（Keith Kellogg）擔任俄烏特使後，人們對於他在任內將採取何種做法的擔憂與日俱增。凱洛格曾呼籲基輔當局做出讓步來結束戰爭。

科斯蒂亞認為，假如真的休戰，也無法阻止俄羅斯。他說：「我們只會得到短暫的和平，然後戰爭會繼續。」

川普 烏克蘭 俄羅斯

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