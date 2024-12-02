我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

若在20年前拿1000元投資Nvidia 現在已近百萬富翁

英國：哥斯大黎加入會案不影響考慮其他CPTPP申請案

中央社倫敦2日專電
11個CPTPP成員國貿易部長或代表舉行聯合記者會，表示哥斯大黎加的申請案件已經成立工作小組，並歡迎英國將於12月15日正式加入。台灣申請案未能獲得所有成員國共識。中央社
11個CPTPP成員國貿易部長或代表舉行聯合記者會，表示哥斯大黎加的申請案件已經成立工作小組，並歡迎英國將於12月15日正式加入。台灣申請案未能獲得所有成員國共識。中央社

英國商業暨貿易部主責貿易政策和經濟安全事務的副大臣亞歷山大指出，英國將持續與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員按「奧克蘭原則」研商並考慮除了哥斯大黎加以外的入會申請案。

亞歷山大（Douglas Alexander）提到，CPTPP為哥斯大黎加成立入會工作小組（AWG）不妨礙英國與既有CPTPP成員經濟體討論其他入會申請案。

目前申請加入CPTPP、但尚未獲CPTPP各成員「共識決」成立入會工作小組的經濟體包括台灣、中國、烏克蘭、烏拉圭、厄瓜多、印尼。

CPTPP於11月27至28日在輪值主席國加拿大召開執委會會議，即將於12月15日正式成為CPTPP一員的英國也與會，亞歷山大11月底就會議結果向國會發表書面聲明。

CPTPP去年通過「奧克蘭原則」（the Auckland principles），揭示新會員需符合的3大資格標準：已做好準備，以滿足CPTPP的高標準要求；具遵守貿易規範和承諾的良好紀錄；獲CPTPP所有成員同意。在11月底的執委會會議，CPTPP各成員經「共識決」決議為哥斯大黎加成立入會工作小組、啟動其入會程序。

亞歷山大指出，英國與其他CPTPP成員已確定哥斯大黎加符合「奧克蘭原則」。哥斯大黎加入會工作小組的第一次會議預計明年上半年在輪值主席國澳洲召開。

亞歷山大提到，新的入會工作小組成立顯示CPTPP的機制設計旨在擴大規模、吸引新的高標準經濟體加入。英國政府11月29日已就哥斯大黎加的入會案在英國國內啟動為期8週的公眾諮詢程序。

值得一提的是，商貿部當天也發布針對CPTPP本身的英國國內公眾諮詢結果。這項公眾諮詢執行期間為今年1月至2月，議題範圍廣泛，涵蓋市場准入、貿易待遇、貿易救濟、技術性貿易障礙等，參與者包括企業、產業團體、非政府組織等。

根據英國商貿部發布的公眾意見摘要，關於CPTPP會員陣容擴大，有意見針對中國申請案表達關切，認為源自中國、較低價的物料進口恐扭曲市場，相關物料包括鋼鐵、陶瓷、玻璃。

奧克蘭 澳洲 烏克蘭

上一則

全球最佳百大城市 榜首是它 紐約超越巴黎列第2

下一則

以色列被控違反停火致黎巴嫩2死 真主黨發射2枚拋射物

延伸閱讀

哈瑪斯公布20歲以裔美國人質影片 白宮：提醒世人哈瑪斯暴行

哈瑪斯公布20歲以裔美國人質影片 白宮：提醒世人哈瑪斯暴行
看見兒子尚在人世 新州母驚喜交加

看見兒子尚在人世 新州母驚喜交加
NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1
NBA／詹姆斯、戴維斯都熄火 湖人輸雷霆 季中錦標賽瀕淘汰

NBA／詹姆斯、戴維斯都熄火 湖人輸雷霆 季中錦標賽瀕淘汰

熱門新聞

英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37

超人氣

更多 >
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？