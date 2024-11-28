澳國會通過16歲以下孩童禁用社媒法案 未遵守平台將重罰

澳洲墨爾本一名女高中生28日正準備使用手機內的社群媒體應用程式。路透

美聯社報導，澳洲 國會眾議院和參議院先後在27、28日通過禁止16歲以下孩童使用社群媒體 法案，很快會成為世界首見社媒年齡限制相關法律。若TikTok、臉書（Facebook）、Snapchat、Reddit、X 和 Instagram等社群媒體平台未能有效防止16歲以下孩童持有帳號，將面臨高達5000萬澳元（約3300萬美元）罰款。

澳洲參議院以34比19表決通過法案，眾議院則在27日以102比13通過法案。在罰則生效前，社群媒體平台將有一年的時間研議要如何實施禁令。

美國CNN報導，澳洲總理艾班尼斯告訴國會議員，「每個認真的政府」都在努力應對社群媒體對年輕人的影響，與他談過的領袖都讚賞澳洲處理該議題的方式。他25日告訴國會：「我們知道社群媒體可能是霸凌的武器、充滿同儕壓力的平台、加劇焦慮的東西和詐騙者媒介。最糟的是，它可能是在線獵手（online predator）的工具。」

然而，澳洲政府也因立法匆促受到質疑。澳洲政府只給相關公司24小時提出意見，之後於25日舉辦3小時的聽證會，26日公布調查報告，接著澳洲眾議院和參議院27、28日通過法案。

社群媒體平台X指出，平台「並未被未成年人廣泛使用」，但憂心法律影響未成年人的言論自由。儘管有反對意見，民調 顯示多數澳洲人支持這項法律。民調機構YouGov本月民調顯示，約77%的澳洲人支持16歲以下孩童社媒禁令。這份民調在本月下半月進行，訪問1515人，誤差範圍為正負3.2個百分點。