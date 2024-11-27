范德賴恩提「競爭力指針」3支柱：創新、減碳、安全

歐盟 執委會主席范德賴恩為下個5年任期提出「競爭力指針」，標舉創新、減碳 和安全為3大支柱，矢言趕上與美國、中國的競爭力差距，並降低對外依賴，強化國防和汽車產業。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天上午在歐洲議會（European Parliament）大會發表演說，以爭取議員在中午投票支持下一屆的26位候任執行委員。

她在演說中以「競爭力指針」（Competitiveness Compass）架構未來5年任期的政策重點，將負責各領域的26位新執委任務涵蓋進去。

范德賴恩表示，該指針的3大支柱「第一是拉近與美國和中國的創新差距，第二是去碳化（decarbonisation）與競爭力的聯合方案，第三是提高安全並降低依賴」。

她指出，歐盟在全球專利申請的占比與美國、中國相近，但只有1/3的歐盟專利用於商業；歐盟產生的新創企業量也不輸美國，但規模擴張卻遠遜於競爭者，困難包括在歐盟市場擴張須通過27個歐盟成員國的不同法規障礙。因此她將扶植新創企業首度納入新執委的任務目標。

執委會上一屆的核心政策框架「綠色新政」（Green Deal）原本企圖宏大、涵蓋面廣，但在任期尾聲因農民抗爭、議會改選等壓力下而縮減政策打擊面。范德賴恩今天在議會強調將會堅持「綠色新政」的減碳目標，並宣布將在新任期展開的100天內提出「潔淨產業新政」（Clean Industry Deal）。

對於歐洲汽車產業面臨內燃機引擎退場政策、中國電動車競爭等巨大轉型挑戰，范德賴恩表示將召開「歐洲汽車產業的未來」戰略對話，與產官學共商對策。

今年1月執委會已召開歐洲農業未來的戰略對話，顯示農業和汽車業是歐盟綠色轉型的兩大困難部門。

安全是范德賴恩提出的第3支柱。她除了首度指派專責國防的執委，由立陶宛提名的庫比柳斯（Andrius Kubilius）出任，並表示將在新任期100天內提出「歐洲國防的未來」白皮書。范德賴恩指出，俄羅斯國防支出已占其國內生產毛額（GDP）的9%，而歐盟國家目前平均只占到GDP的1.9%，因此提高軍備支出是首要之務。

在經濟安全上，她特別提及上個任期內，全球對綠能轉型所需的關鍵礦物需求已增加一倍，預期下個任期可能再加倍，因此歐盟須確保在自由公平貿易下分散供應來源。

此外，她也要求負責健康領域的新執委上任後優先提出關鍵藥物法案，以確保供應安全。

歐盟在藥物和稀有土壤等關鍵產業原料上高度依賴中國。

這些新政都需要更多資金支持，因此范德賴恩也說，下屆執委會將是一個「投資 的執委會」。除了公共資金，她指出目前歐盟企業投入研發金額只占GDP的1.3%，低於中國的1.9%和美國的2.4%，是歐盟整體創新投資不足的主因。

因此她將倡議「歐洲儲蓄及投資聯盟」（European Savings and Investments Union），促進歐盟國家資本市場整合，使大量歐盟民間儲蓄投入支持產業創新。

歐洲議會在兩周前分別對26名候任執委進行聽證後，排定今天中午在史特拉斯堡總部舉行的大會上對全部人選進行同意權投票。一般預料將順利通過，12月1日展開執委會新任期。