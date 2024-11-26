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全球最長壽男子英國去世 享嵩壽112歲

世界新聞網何卓賢／即時報導
今年四月，英國男子廷尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)獲得金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的男子。(路透)
今年四月，英國男子廷尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)獲得金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的男子。(路透)

得到金氏世界紀錄認證的全球最長壽男子廷尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)於本周一(25日)在英國去世，享嵩壽112歲。

美聯社報導，廷尼斯伍德維持了全球最長壽男子紀錄將近九個月後，在英格蘭西北部靠近利物浦的一家長照機構去世。

廷尼斯伍德於1912年8月26日出生。被問及長壽祕笈，他總會回答，「單純是運氣好。」在今年四月份接受金氏世界紀錄訪問時他表示，「你要不就活得久，要不就活得短，你沒辦法左右點什麼。」

要是必須要總結出一些什麼，他曾經表示，「凡事有度」是健康生活的關鍵。廷尼斯伍德從未抽煙，從不喝酒，雖然沒有什麼特定的飲食習慣，但最愛吃炸魚薯條，每周五必吃一次，「如果你喝太多，或者吃太多，或者走太多——不管是什麼事，只要做太多——你最終都會付出代價。」

廷尼斯伍德在鐵達尼號沉沒的幾個月之後出生，經歷了兩次世界大戰，並在第二次世界大戰中任職於英國陸軍的薪資部門。退休之前，他曾是一名會計師。

金氏世界紀錄目前尚未公布誰將成為廷尼斯伍德之後最長壽的男子。廷尼斯伍德有一位女兒，四位孫輩和三位祖孫輩。與他擁有44年婚姻的妻子，早在1986年已經去世。

廷尼斯伍德在今年八月年滿112歲時，曾表示對自己的年齡沒有多想，就像他對待其他事情的態度一樣，「我沒感覺到自己這麼大了，也沒有覺得很興奮，這可能是我長壽的原因吧。」

目前，世界上最長壽的女子，是來自日本的糸岡富子(Tomiko Itooka)，現年116歲。

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