CNN：內唐亞胡原則上同意黎巴嫩停火協議

以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，以色列 總理內唐亞胡昨晚與官員舉行安全諮商會議時，「原則上」同意即將與黎巴嫩 政治和軍事組織真主黨 達成的一項停火協議。

消息人士透露，以色列對這項協議部分細節仍有所保留，這些細節預計今天就會轉達黎巴嫩政府。

這些細節和其他細節仍在磋商中，多名消息人士強調，在所有問題解決之前，還不會敲定這項協議。

以黎停火協議還需要獲得以色列內閣批准。

知悉這場談判的消息人士指出，磋商似乎正朝達成協議的方向積極推進，但也坦承隨著以色列與真主黨（Hezbollah）持續交火，只要一個失誤就會使談判破局。

這項由美國支持的停火協議，內容包括雙方停戰60天，一些人希望這項提議可以成為持續停火的基礎。

美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein，左）上周會晤黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）。（路透）

美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）上周表示，以色列與黎巴嫩的停火協議「已觸手可及」，但也說最後取決於「相關各方的決定」。

霍克斯坦上周會晤黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）和國會議長柏瑞（Nabih Berri）。柏瑞是協助真主黨參與談判的對話者，他說過程中已進行「具有建設性」和「非常良好的討論，有助縮小歧見」。