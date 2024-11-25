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澳擬禁16歲以下用社群媒體 個資驗證年齡後銷毀

中央社雪梨25日綜合外電報導
澳洲政府擬禁止16歲以下的未成年者使用社群媒體。(路透)
澳洲政府擬禁止16歲以下的未成年者使用社群媒體。(路透)

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將要求社群媒體公司銷毀用於驗證用戶年齡的個人資料。這是澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體服務的禁令一環。

路透報導，澳洲計畫試行年齡驗證系統，其中可能包括生物識別技術或政府身分認證，以強制執行社群媒體年齡限制，這是迄今任一國實施過最嚴格的控制措施。

艾班尼斯今天對國會表示：「未來將有非常嚴格的隱私規定來保護民眾個資，包括年齡一旦驗證後，就有義務銷毀所提供的資訊。」

這將影響Meta Platforms旗下的Instagram和臉書（Facebook）、字節跳動的TikTok以及億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的X和Snapchat。

馬斯克等人對此多有批評，馬斯克22日曾表示，這項立法是試圖控制所有澳洲人上網的後門。

澳洲對兒少使用社群媒體年齡設限空前嚴格，不會因為父母同意或已有帳號而例外。各社群平台若不遵守，將面臨最高3200萬美元罰款。

澳洲政府21日曾表示，目標在年底前推動這項法案在國會上下議院迅速通過。

澳洲 社群媒體 馬斯克

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