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南韓總統尹錫悅夫婦換手機號碼 掀不滿聲浪

中央社首爾24日專電
南韓總統尹錫悅與夫人金建希傳出密友干政疑慮，為挽回政府公信力，執政黨相關人士表示，總統夫婦都已申請新手機門號，不再使用尹錫悅上任前的舊號碼。圖為南韓總統尹錫悅（右）與夫人金建希。（歐新社資料照）
南韓總統尹錫悅與夫人金建希傳出密友干政疑慮，為挽回政府公信力，執政黨相關人士表示，總統夫婦都已申請新手機門號，不再使用尹錫悅上任前的舊號碼。圖為南韓總統尹錫悅（右）與夫人金建希。（歐新社資料照）

韓國總統尹錫悅與夫人金建希傳出密友干政疑慮，為挽回政府公信力，執政黨相關人士表示，總統夫婦都已申請新手機門號，不再使用尹錫悅上任前的舊號碼。但反對意見批評，尹錫悅僅透過換號碼就想弭平質疑，應該立刻下台。

韓聯社今天引述韓國執政黨國民力量相關人士說法報導，尹錫悅夫婦已不再使用舊手機門號，開通使用新號碼。尹錫悅7日發表對國民談話時，曾就金建希以個人手機聯絡友人引起的各種爭議表示，他與金建希早該在上任時就換掉號碼。

尹錫悅坦言，他在上任後仍持續使用擔任檢察官時使用的私人號碼，很多人都建議他應該換掉，「除了降低風險，這也能減少國民的疑慮與傷害」。

金建希涉貪、干政爭議不斷，近期因與被稱為政治掮客的企業家明泰均（音譯）私下對話曝光，引發尹錫悅夫婦介入黨內提名的爭議，尹錫悅施政支持率也在任期即將過半時創下新低紀錄。

面對親信干政質疑，尹錫悅提出「換手機號碼」的解決方式，引起許多不滿。東國大學、延世大學、梨花女子大學等全國各地大學教授紛紛發表聲明，要求尹錫悅自請下台。

韓國日報引述東國大學108名教授聯合聲明，批評尹錫悅面對外界要求善國政基調，卻只提出「會換手機」的解決方式，強烈表示「總統現在只剩下被彈劾或自請下台兩條路」，希望尹錫悅主動請辭，不要再浪費人民的精力與時間。

延世大學177名教授聲明更直言，「您已經不再是我們的總統」，痛批尹錫悅上任兩年半以來只展現了「無能、不負責任、莽撞無道的權力」，同樣要求尹錫悅下台。

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