我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

阿富汗北部槍擊釀10死 伊斯蘭國分支宣稱犯案

中央社喀布爾23日綜合外電報導

聖戰組織伊斯蘭國（IS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State Khorasan，IS-K）今天聲稱應為阿富汗北部伊斯蘭教蘇菲派聖地發生的槍擊事件負責，這起攻擊造成10死。

法新社報導，首都喀布爾（Kabul）的塔利班（Taliban）當局屢次表示他們已擊敗IS-K，但該組織經常聲稱犯下攻擊，特別是針對被他們視為異端的蘇菲派（Sufi）或其他什葉派少數團體。

阿富汗內政部發言人卡尼（Abdul Matin Qani）22日告訴法新社，1名槍手在巴格蘭省（Baghlan）納林區（Nahrin）偏遠地區的一處聖地向「參加每周例行儀式」的蘇菲派信徒開槍，造成10人死亡。

自稱熟識攻擊受害者的1名當地居民表示，21日晚間，在聖地聚集的信徒們開始吟唱聖歌之際，「1名男子向10多名信徒開槍。之後其他人來參加晨禱時，發現受害者遺體」。

聯合國阿富汗人權問題特別報告員班奈特（Richard Bennett）在社群媒體X上發文指，阿國的「宗教少數群體仍受到嚴重威脅。他們需要更多的預防、保護和正義措施。」

今年9月14日，IS-K聲稱犯下阿富汗中部的另起攻擊事件，這次攻擊造成14人喪生。

阿富汗 喀布爾 社群媒體

上一則

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

延伸閱讀

瑞士一教堂推出「AI耶穌」 精通100種語言聽信徒懺悔

瑞士一教堂推出「AI耶穌」 精通100種語言聽信徒懺悔
10分鐘畫面曝光…阿富汗出現幽浮群 飛彈射穿竟沒事

10分鐘畫面曝光…阿富汗出現幽浮群 飛彈射穿竟沒事
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
西南航空客機達拉斯起飛前遭槍擊 未傳傷亡

西南航空客機達拉斯起飛前遭槍擊 未傳傷亡

熱門新聞

巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行