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普拉伯沃訪英見多名企業領袖 獲85億美元投資承諾

中央社雅加達22日專電
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto，左）正訪問英國與首相施凱爾（Keir Starmer，右）見面。歐新社
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto，左）正訪問英國與首相施凱爾（Keir Starmer，右）見面。歐新社

印尼總統普拉伯沃正訪問英國，並與多名英國企業高層見面。他表示，共獲得85億美元的投資承諾，顯示英國商界對印尼經濟抱持樂觀態度。印尼財長透露，投資領域涵蓋能源、基礎設施、教育和醫療衛生。

印尼總統辦公室今天發布新聞稿指出，普拉伯沃（Prabowo Subianto）在倫敦與19名企業領袖會面，共獲得85億美元的投資承諾，並強調，這顯示英國商界領袖對印尼經濟抱持樂觀態度。

普拉伯沃於英國時間21日對媒體說：「我剛見了各大企業的領袖，共19人，他們承諾投資85億美元。」

普拉伯沃指出，從先前在巴西、美國和中國的訪問能看出，全球對印尼的信心持續增加。

同樣出席企業領袖會議的財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，英國公司對印尼重視的領域表示興趣，包括能源、基礎設施、教育和醫療衛生，這反映國際社會對印尼的信任。

此前，普拉伯沃與英國首相施凱爾（Keir Starmer）見面，兩人討論了雙邊關係。

普拉伯沃在另一份聲明中表示，英國政府願意在漁業、教育、醫療衛生和國防等領域幫助印尼。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，2024年1月至9月，英國在印尼的外國直接投資（FDI）中排名第10，達6.11億美元。

印尼 投資 施凱爾

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