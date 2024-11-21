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名人圈常見 劍橋詞典2024代表字manifest「願望顯化」

編譯中心／綜合21日電
英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。（取材自Ｘ平台）
英國劍橋詞典揭曉2024年度代表字為manifest（顯化）。（取材自Ｘ平台）

英國劍橋詞典宣布，2024年度的代表字為「manifest」，中文可譯為「顯化」，這個詞在追求身心靈健康的潮流中受到廣泛關注，並且獲得許多名人推崇，包括歌手杜娃黎波（Dua Lipa）等。這個字的新義「心想事成」或「將目標顯現為現實」在全球掀起熱潮，尤其在社交媒體和名人圈中不斷被提及。

據BBC報導，「Manifest」原本作為名詞或動詞使用，名詞指的是船隻或飛機上的貨物清單，動詞則是指透過跡象或行為來表達某件事情。隨著時間推移，它的含義擴展至「想像自己實現某個目標，並相信這樣的心態能提高目標實現的機率」，這一層新意引起了廣泛關注。

不過，專家對此現象提出警告。劍橋大學社會心理學教授范德林登（Dr. Sander van der Linden）表示，雖然正面思考有助於改善心理狀態，但「顯化法則」本身並未獲得科學證實，過度依賴這種思維方式可能導致不切實際的期待和失望。他強調，「顯化」與「魔法思維」相似，這是指人們認為某些心理儀式能直接改變現實世界，「將財富、愛情和權力『顯化』的做法沒有科學根據，而且可能導致不切實際的期待和失望」。

此外，名人如美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）、英格蘭足球員華金斯（Ollie Watkins）等也曾公開表示，透過「顯化」實現目標，但范德林登教授提醒，「雖然積極思維能帶來一定好處，但僅依賴『顯化』並不會保證成功。」他指出，這種觀念尤其在COVID-19疫情期間，在TikTok等平台上暴紅，獲得了「數以十億計的瀏覽量」。

劍橋詞典出版經理尼科爾斯（Wendalyn Nichols）表示，「manifest」成為2024年度代表字，主要是因為該詞的查詢量顯著上升，並且其使用範圍因今年全球事件的推動而擴大，反映了語言隨著時間的變化與演變。

拜爾絲 足球 疫情

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