回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

普亭聲稱，為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄方今天「在實戰條件下」，成功試射最新型極音速中程彈道飛彈。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭 今天聲稱，為回應烏克蘭 使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄方今天「在實戰條件下」，成功試射最新型極音速中程彈道飛彈。他說，這款飛彈名為「榛果樹」（Oreshnik）。

普亭（Vladimir Putin）宣稱，目前沒有任何防空或反飛彈系統足以攔截、反制「榛果樹」。他稱「榛果樹」攻擊速度可達10馬赫（10倍音速）；今天試射的「榛果樹」搭載常規彈頭。

普亭並對所有向烏克蘭供應武器的國家發出威脅，宣稱俄羅斯有權動武打擊這些國家的軍事設施。他聲稱，一旦相關國家對俄羅斯的侵略性舉措升高，俄羅斯將一如今天展示的，堅決採取對稱回應。

俄語媒體報導，今天以前，沒有任何關於「榛果樹」的公開資訊。部分俄羅斯軍事專家及社群平台Telegram上支持莫斯科當局侵略戰爭的部分俄語軍武頻道認為，普亭指的可能是RS-26「邊界」（Rubezh）飛彈的中程飛彈新版本。

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯早上首次對烏國境內動用洲際彈道飛彈（ICBM）。儘管專家評估工作仍持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，從速度、高度等參數初步判斷，俄軍今天動用的是ICBM。

若未來證實俄軍對烏克蘭動用了ICBM，這將是歷史上首次有國家遭ICBM實戰攻擊。

俄方把據評估最大射程可達6000公里的「邊界」飛彈歸類為ICBM。不過，西方不少專家指出，「邊界」的實際射程遠比不上多數ICBM，且今天自俄羅斯南部阿斯特拉罕州（Astrakhan）發動、對烏克蘭東部第聶伯羅市（Dnipro）的攻擊，其飛行距離遠未達ICBM水準。

在公眾視野消失多達13天的普亭今天晚間發表錄影談話，期間幾度聲音沙啞、輕微咳嗽。

針對19日和20日烏克蘭分別運用美國ATACMS陸軍戰術飛彈系統及英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，以打擊俄羅斯布良斯克州（Bryansk）和庫斯克州（Kursk），普亭聲稱，俄方在布良斯克州未有傷亡及嚴重損失，但在庫斯克州不幸有遭攻擊設施的周邊保安和維護人員傷亡。

普亭提到的遭攻擊設施為軍事指揮所，這證實20日烏克蘭軍事媒體Defense Express的分析。

普亭說，俄軍在庫斯克州的一座指揮所遭攻擊。他聲稱，指揮和作戰人員均未受害，運作正常。

不過，美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）援引一名西方官員說法報導，據西方情報單位掌握，一名北韓資深將領在烏克蘭20日對庫斯克州的飛彈攻擊中受傷。

烏克蘭Defense Express曾於20日分析，網路流傳的影片顯示，當天有數枚飛彈落在庫斯克州馬里諾村（Marino）一座隸屬俄羅斯總統事務管理局的度假療養院一帶，其中有建物標記「通訊樞紐」，推測療養院如今可能是俄軍指揮所。考量北韓已部署超過1萬名士兵在庫斯克州，不排除該指揮所也可見北韓將領。

根據普亭今天的說法，俄軍運用「榛果樹」及其他飛彈系統對烏克蘭第聶伯羅市一座大型軍工設施實施綜合打擊，成果良好。

他並宣稱，由西方挑起的（俄羅斯與烏克蘭之間的）區域衝突如今已具全球衝突性質。他提到亞太區域，指出俄羅斯研發及部署中、短程飛彈是為了回應美國在歐洲和亞太區域生產、部署這類飛彈。

普亭威脅，俄羅斯將視美國及其「衛星國」的行為、並評估俄羅斯面臨的安全威脅，決定下一個用於實戰驗證中、短程飛彈的打擊目標。

另一方面，針對俄羅斯是否曾預先告知美國擬對烏克蘭動用新型武器，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天回應媒體提問時起初說，未曾知會華府，因為「發射中程飛彈沒有這類（預先告知）義務」。但他約一小時內改口，稱俄方曾在飛彈發射前30分鐘循既有機制知會美方。

在培斯科夫轉念改口的過程中，路透社發布報導，一名美國官員指出，俄方曾在即將對烏克蘭發射飛彈前知會美方；另一名官員則說，華府近日曾就俄方可能動用類似武器向烏克蘭及其他親近盟友作簡報。