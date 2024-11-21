我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

國際刑事法院發令逮捕以總理 歐盟外交首長：尊重並執行

中央社布魯塞爾21日專電
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

國際刑事法院對以色列總理內唐亞胡等發出逮捕令，歐盟外交首長波瑞爾對此表示「法院的決定必須被尊重並執行」。他也坦言歐盟國家對加薩戰事立場不一致，因此他無法代表所有盟國。

國際刑事法院（International Criminal Court）21日以「涉嫌違反人道罪及戰爭罪」為由，對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。以色列軍方8月宣布戴夫在一場加薩空襲中喪命。

正在約旦訪問的歐洲聯盟（EU）對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）晚間於記者會回應此事。他說，「我將會非常冷靜的評論，這不是一個政治決定，而是國際刑事法院的決定，法院的決定必須被尊重並執行」。

波瑞爾強調，所有羅馬規約（Rome Statute）的簽署國都會受到國際刑事法院決定的拘束，「包括所有歐盟成員國」，都有義務執行該法院的命令。

羅馬規約是1998年聯合國成員為懲治犯下種族屠殺或其他嚴重國際罪行的個人而談判決議設立國際刑事法院的依據，目前有123國簽署。以色列政府已表示拒絕國際刑事法院的管轄權，並否認在加薩（Gaza）犯下戰爭罪。

一年多來的以哈戰爭讓歐盟國家在挺以或挺巴之間陷入嚴重分歧。包括歐盟執行委員會（European Commission）裡，也出現主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）避免批評以色列，而兼任執委會副主席的波瑞爾則經常發言傾向譴責以色列的現象。

波瑞爾在18日主持歐盟外交部長會議前，就向堵訪的媒體提及加薩地區的傷亡者70%是小孩和婦女，其中受害比率最高的是5到9歲孩童，「這是一場針對兒童的戰爭」。

他當天向27個成員國外交部長提議歐盟暫停與以色列的外交和政治關係，但提案未獲通過。波瑞爾在會後記者會坦言這個結果一如預期，但「至少我在桌上擺了聯合國機構和所有在加薩、西岸和黎巴嫩現場的國際組織工作者所發現的資訊，以便判斷戰爭是如何進行的」。

波瑞爾今晚在約旦的記者會上再度被問及此提案，他表示當初是應兩個歐盟成員國的要求作成報告，針對以色列為反擊哈瑪斯而在加薩造成重大平民傷亡，是否違反了歐盟與以色列簽定的聯合協定（Association Agreement）。他強調聯合協定不只是個經濟工具，也約束協定雙方應遵守國際法。

波瑞爾說他在搜集瞭解事實後，認為以色列沒有盡到與歐盟所簽聯合協定的責任，因此提議暫停雙邊外交關係，但未獲多數歐盟國家採納。他還說自以哈開戰以來，歐盟國家就有不同態度，包括在聯合國大會投票決議要求以色列撤軍時，歐盟27國投贊成、反對、棄權的都有。

波瑞爾表示，沒有人能在如此不同的情況下代表歐盟對以色列的立場。

歐盟28日將在布魯塞爾舉行落實以巴「兩國方案」（two-state solution）聯盟的會議，波瑞爾說這將是他在歐盟外交首長任內最後一天上班的工作。該聯盟是在9月聯合國大會的場邊會議中組成，獲近百國家支持，波瑞爾是推動要角，第一次集會已於11月4日在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行。

波瑞爾在18日記者會強調，「兩國方案」聯盟的關鍵不只在推動更多國際承認，而是落實。他相信這是中東長期和平的政治解方。支持「兩國方案」、承認巴勒斯坦建國是歐盟國家的共識。

歐盟 以色列 加薩

上一則

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

下一則

進一步去美元化 巴西開發銀行獲中國7億美元貸款

延伸閱讀

遭ICC發逮捕令 內唐亞胡辦公室：荒謬、具政治偏見

遭ICC發逮捕令 內唐亞胡辦公室：荒謬、具政治偏見
國際刑事法院對內唐亞胡與哈瑪斯軍事首腦戴夫發出逮捕令

國際刑事法院對內唐亞胡與哈瑪斯軍事首腦戴夫發出逮捕令
哈瑪斯稱已準備「立刻」停火 但數月來未收以色列認真提議

哈瑪斯稱已準備「立刻」停火 但數月來未收以色列認真提議
內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
一輛特斯拉在多倫多市中心衝撞起火，造成四人死亡。(截取自CityNews YouTube頻道)

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

2024-11-15 15:17

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它