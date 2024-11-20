北韓噪音廣播轟炸 魔音傳腦酷刑侍候邊境南韓人

南北韓邊界，一個大聲公清晰可見。路透

南韓 西北部與北韓 交界的江華島居民每天夜裡都被迫收聽各種令人毛骨悚然的聲音，從槍聲、尖叫聲到詭異笑聲不絕於耳。北韓出這怪招，不堪其擾的南韓居民簡直被逼入絕境。

在北韓這波噪音轟炸前，56歲的金允淑（Kim Yun-suk，音譯）向來在大自然背景音樂的蟲鳴聲中進入夢鄉、在鳥叫聲中起床。如今，她卻彷彿每天遭到低成本恐怖片音效騷擾而夜不成眠，而且那種音量還被調到最大聲。

金允淑告訴法新社：「平靜的大自然聲音現在已經被淹沒，耳朵只能聽到這種噪音。」

今年7月以來，北韓沿著邊界透過大聲公不斷放送噪音。

江華島位處漢江注入黃海的入海口，其北端距離北韓約僅2公里。

法新社記者造訪時，夜間廣播內容包括聽起來像是戰場上垂死的人的尖叫聲、槍響、炸彈爆炸聲，以及晚間11時開始放送的令人毛骨悚然音樂。

66歲的安孝哲（Ahn Hyo-cheol，音譯）說，北韓過去也利用廣播進行宣傳，內容通常聚焦批評南韓領導人，或是美化北韓當局。

他說，現在「這些廣播聽起卻像狼嗥鬼叫…聽起來令人不舒服、寒毛直豎，感覺真的很詭異」。

江華郡議員卜興悅（Park Heung-yeol，音譯）表示，最新廣播「不單為平壤政權宣傳，其真正目的是要折磨人」。

專家指出，北韓最新廣播作法幾乎符合酷刑的條件。蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）歷史學家柯克斯（Rory Cox）告訴法新社：「幾乎每個政權都會使用噪音施虐和剝奪睡眠。十分常見，因為不會留下實體傷疤，所以可以矢口否認。」

專家指出，夜間暴露在60分貝以上的噪音環境下會增加睡眠障礙風險，但法新社記者此行記錄到江華島深夜噪音高達80分貝。

37歲的安美熙（An Mi-hee，音譯）告訴法新社：「我發現我幾乎一直在吃頭痛藥。」她說，噪音導致長期睡眠不足也引發焦慮、眼睛疼痛、臉部顫抖和嗜睡。

「我們的小孩也沒辦法入睡，所以會口腔潰瘍，上課時打瞌睡。」

安美熙走投無路之下前往首爾，到國會向議員下跪乞求協助，她描述島上痛苦不堪處境時不禁潸然淚下。

安美熙無奈地說：「若是洪水 、大火，甚至地震都好，因為這些災害會有明確復原時間。不過，我們不知道這會不會繼續下去，直到在北韓下達這個命令的人死掉。也不知道會不會突然停止，我們真的不知道。」