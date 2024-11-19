我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

德警執行爆炸物探測勤務 驅逐特斯拉反對者紮營

中央社柏林19日專電
鄰近柏林的特斯拉電動車製造工廠將擴建，抗議人士在森林裡搭建樹屋。圖為19日德國警方出動警力進入林地。路透
鄰近柏林的特斯拉電動車製造工廠將擴建，抗議人士在森林裡搭建樹屋。圖為19日德國警方出動警力進入林地。路透

鄰近柏林的特斯拉電動車製造工廠將擴建，德國警方昨天以執行爆炸物污染調查為由，出動警力進入周邊林地。今天上午則以違反公共安全與秩序為由，驅逐數十名紮營的抗議人士。

警方發言人卡德爾斯（Beate Kardels）指出，驅逐行動充滿困難與危險，「有一個人還坐在松樹樹頂上」。6名抗議人士被高空救援隊從樹屋帶下，有3人因違反蒙面法令遭逮捕拘留中。警察和環保人士之間沒有發生肢體衝突。

圖為一名抗議人士坐在松樹樹頂上。路透
圖為一名抗議人士坐在松樹樹頂上。路透

據悉，警方在18日上午以探測爆炸物污染調查為由進入森林，在上午8時到下午4時期間，於標記面積0.5公頃與50公尺安全半徑的的探測區內執行勤務，使用擴音器要求營地內的抗議者自願離開探測區，否則將解散集會，必要時使用武力。

截至昨晚，仍有部分抗議者不願離開探測區。部分紮營的抗議人士在晚間返回樹屋。警察部隊徹夜留守現場，今天上午繼續驅散行動。

特斯拉反對者發言人德熱沃（Karolina Drzewo）18日在柏林布蘭登堡廣播（Rbb）中批評，爆炸物探測行動隱藏政治動機。德熱沃說，「以調查爆炸物為藉口，踐踏集會自由，馬斯克（Elon Musk）和他的公司的意志在推動」。

特斯拉超級大廠（Gigafactory）2019年選擇在德國施普雷河（Spree）流經的布蘭登堡邦（Brandenburg）格林海德市（Gruenheide），佔地約300公頃，是特斯拉在歐洲啟動的第一座汽車製造工廠。

格林海德市政府2022年12月通過特斯拉工廠擴建提案，廠區面積將擴大170公頃，其中有100公頃屬於林地。

自特斯拉建廠以來，不斷傳出格林海德居民不滿特斯拉。在今年2月，以實際公投行動明確反對特斯拉擴廠計畫。環團人士與特斯拉反對者在2月展開護林行動，在森林中駐紮抗議營地。

圖為19日德國警方出動警力進入林地。路透
圖為19日德國警方出動警力進入林地。路透

特斯拉 德國 馬斯克

上一則

有毒霧霾籠罩能見度零 泰姬瑪哈陵不見了

延伸閱讀

馬斯克直接受益？ 傳川普團隊擬放鬆自駕車限制

馬斯克直接受益？ 傳川普團隊擬放鬆自駕車限制
川普太大方...特斯拉目標價最高喊400美元 大摩估史坦普飆到6,500點

川普太大方...特斯拉目標價最高喊400美元 大摩估史坦普飆到6,500點
美債殖利率揚 美股早盤漲跌互見 特斯拉大漲7%

美債殖利率揚 美股早盤漲跌互見 特斯拉大漲7%
川普團隊尋求放寬美國對無人自駕車規範 馬斯克將受益

川普團隊尋求放寬美國對無人自駕車規範 馬斯克將受益

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌