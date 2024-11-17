我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

紐約州「清白法案」生效 將封存犯罪紀錄

經濟學人：政治人物學歷調查 台灣排名第4高 這1國居首

中央社倫敦17日綜合外電報導
「經濟學人」引述統計資料報導，烏克蘭立法者擁有研究生文憑的占比最高，台灣則排第4，圖為台灣立委。(記者潘俊宏／攝影)
「經濟學人」引述統計資料報導，烏克蘭立法者擁有研究生文憑的占比最高，台灣則排第4，圖為台灣立委。(記者潘俊宏／攝影)

哪些國家的政治人物學歷最高？「經濟學人」（The Economist）引述統計資料報導，烏克蘭立法者擁有研究生文憑的占比最高，台灣則排第4，領先南韓及美國。

這份資料是由6所大學的研究人員彙編而成，蒐集了2015至2017年共97個國家、近2萬名立法者的學歷，是迄今為止最全面的調查。

研究結果發現，平均而言，78%的立法者至少擁有大學學位，40%擁有研究生學位，這兩項數字遠高於調查國家所有成年人的平均值。

經濟學人挑選56個人口逾200萬且至少9成立法者有登記資料的國家進行排序，列出立法者受過研究生教育占比最高的前10名，依序為：烏克蘭、波蘭、捷克、台灣、韓國、美國、迦納、斯洛維尼亞、羅馬尼亞以及蒙古國。若單看博士學歷占比，前3名則分別為韓國、烏克蘭、台灣。

報導指出，在蒐集資料當下，烏克蘭將近1/4的立法者擁有博士學位。即使烏克蘭在2019年選出更年輕、多元的人士組成國會，擁有博士學位的立法者占比大致不變。

長期以來，學術頭銜在烏克蘭政壇一直很吃香。烏克蘭自1991年獨立以來，所有總統都宣稱擁有博士學位，除了現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之外。

報導另提到，韓國約1/3立法者宣稱擁有博士學位，美國逾2/3立法者擁有研究所學歷。相較之下，義大利、挪威、英國只有中學（含）以下學歷的立法者占比偏高。

烏克蘭 義大利 澤倫斯基

上一則

聯合國：海地幫派暴力猖獗 4天來2萬多人流離失所

延伸閱讀

近3個月最大攻勢 俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

近3個月最大攻勢 俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網
澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭
澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束

澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰將提早結束
潘朵拉之盒被打開 澤倫斯基斥德總理蕭茲與普亭通話

潘朵拉之盒被打開 澤倫斯基斥德總理蕭茲與普亭通話

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36
一輛特斯拉在多倫多市中心衝撞起火，造成四人死亡。(截取自CityNews YouTube頻道)

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

2024-11-15 15:17
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

2024-11-16 10:00

超人氣

更多 >
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功

2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功
8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

川普稱她「聰明、強悍」 獲提名白宮發言人年僅27歲

川普稱她「聰明、強悍」 獲提名白宮發言人年僅27歲