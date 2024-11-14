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原能總署長將赴伊朗濃縮鈾廠 川普上任前進行會談

中央社維也納14日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。歐新社
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。歐新社

到訪伊朗的國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，明天他將前往位在福爾多（Fordo）和納坦茲（Natanz）的濃縮鈾廠，以利他對伊朗核計畫有「全盤的了解」。

根據國際原子能總署寄給法新社的一段影片，葛羅西（Rafael Grossi）說：「明天將是我此行十分重要一步，因為我將造訪在福爾多和納坦茲的重要設施，這有助我對整個計畫進展有全盤的了解。」在影片中，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）就在他的身旁。

阿拉奇在美國總統當選人川普明年1月上任前與葛羅西舉行關鍵會談時強調，伊朗不會在「威脅」下進行談判。

法新社報導，葛羅西表示，與伊朗進行核談判獲致「成果」，這對於避免區域爆發新衝突而言至關重要。中東地區已經因為以色列和加薩的伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）以及黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）爆發戰爭而局勢緊張。

就在葛羅西訪問伊朗前幾天，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊朗「核設施比以往任何時候都更容易受到攻擊」，這給予以色列「實現我們最重要目標的機會」。

葛羅西表示，伊朗的核設施「不應受到攻擊」，但外界預期川普明年1月上台後將給予以色列充分自由。

阿拉奇表示，伊朗「願意基於國家利益」和「不可剝奪的權利」進行談判，但「不準備在壓力和威脅下」為之。

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