我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

臉書分類廣告涉壟斷 歐盟重罰8.4億元

中央社布魯塞爾14日專電
歐盟執委會處罰臉書母公司8.4億美元。(路透)
歐盟執委會處罰臉書母公司8.4億美元。(路透)

歐盟執委會今天宣布處罰臉書母公司8.4億美元，因其網路分類廣告服務綁定自家社群媒體，濫用市場優勢地位設定不公平競爭條件。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，Meta旗下廣告服務「臉書市場」（Facebook Marketplace）違反兩項歐盟法規，一是將這個服務與社群媒體臉書（Facebook）綁定，意味著所有臉書用戶都會被自動導入並定期接觸「臉書市場」，無論用戶是否願意。

執委會認為，這種綁定為「臉書市場」創造巨大的廣告散布優勢，讓其他網路廣告服務商難以競爭。

第二項違規，是Meta片面對在其社群媒體平台上（尤其是受歡迎的臉書和Instagram）登廣告的其他廣告服務商，施加不公平的交易條件，使得Meta可以為了「臉書市場」的利益而取用其他廣告商的相關數據。

執委會因此決定對兩項違規行為共裁罰7億9772萬歐元（約8億4246萬美元），其資深官員在匿名簡報會上表示，這筆罰金遠低於「臉書市場」全球營收的10%，也就是歐盟依法可罰的最高比率，「因此處罰金額十分合理」。

歐盟自2021年開啟對Meta此項行為的調查。執委會強調，根據歐盟反壟斷規則，市場主導地位並不違法，但占據主導地位的公司負有特殊責任，不得透過限制他人競爭來濫用其強大的市場地位。

臉書 歐盟 社群媒體

上一則

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳是信譽高資深人士

下一則

美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國

延伸閱讀

歐盟候任外交首長：中國如今更成歐盟競爭者與對手

歐盟候任外交首長：中國如今更成歐盟競爭者與對手
歐盟「繳保護費」與台灣不同：鋪路 買無人機 預算不能買武器

歐盟「繳保護費」與台灣不同：鋪路 買無人機 預算不能買武器
全球算力需求增 荷蘭將試產光子晶片 歐盟投資1.42億美元

全球算力需求增 荷蘭將試產光子晶片 歐盟投資1.42億美元
控Meta放任詐騙廣告 日本30名受害者5地求償15萬美元

控Meta放任詐騙廣告 日本30名受害者5地求償15萬美元

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36
國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

蘇利文：川普上任前 美將交付60億美元援烏資金

2024-11-10 16:07

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼