我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

捷克總理與川普通話 談論烏克蘭與中東局勢

中央社布拉格12日專電
捷克總理費亞拉（Petr Fiala）。路透
捷克總理費亞拉（Petr Fiala）。路透

捷克總理費亞拉與美國候任總統川普通話，雙方討論烏克蘭與中東局勢。費亞拉表示：「期待我們之間的緊密合作」，並稱這次通話「非常愉快」。

費亞拉於11日晚間在社群媒體X（前身為推特）宣布與川普通話消息。費亞拉（Petr Fiala）表示：「期待我們之間的緊密合作」，並稱這次通話「非常愉快」。

川普5日在2024年美國總統大選中，擊敗民主黨對手、現任副總統賀錦麗，將於2025年1月20日宣誓就職。

費亞拉表示：「我向他當選總統表示祝賀，我們還談到烏克蘭、以色列以及中東的局勢。」

人民民主黨（ODS）副主席翁德拉（Alexandr Vondra）向捷克電視台透露，根據國家安全顧問波亞爾（Tomas Pojar）提供的資訊，這通電話持續約12分鐘，氣氛融洽。

翁德拉表示，川普打電話給費亞拉，表明他對捷克並非無動於衷，這點非常重要。

費亞拉上週已向川普表示祝賀，並表示：「我們的共同目標是確保兩國關係在政權更替後仍保持最高水平，並持續發展，造福我們的公民。」

今年4月，費亞拉曾在白宮與美國總統拜登會晤，他形容這次會談證明美捷關係高度緊密。

費亞拉還提到，雙方在通話中回憶起川普已故的妻子伊凡娜（Ivana Trump），並聊起川普對布拉格的回憶。

川普的第一任妻子伊凡娜是具捷克血統的滑雪選手、模特兒兼企業家。他們育有兩個兒子，分別為小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump），以及一名女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。伊凡娜在2022年去世。

川普 民主黨 烏克蘭

上一則

歐盟候任外交首長：中國如今更成歐盟競爭者與對手

下一則

全世界最性感的禿頭男人 英國威廉王子蟬聯寶座

延伸閱讀

籌組新內閣 川普促參院允「休會任命」

籌組新內閣 川普促參院允「休會任命」
人選曾遭反對 WTO可能在川普就任前讓秘書長提前續任

人選曾遭反對 WTO可能在川普就任前讓秘書長提前續任
曾言川普耳朵恐非中彈…FBI局長雷伊可能走人 替代人選倡「全面肅清」

曾言川普耳朵恐非中彈…FBI局長雷伊可能走人 替代人選倡「全面肅清」
魯比歐預計出任川普國務卿 學者：中國會很辛苦

魯比歐預計出任川普國務卿 學者：中國會很辛苦

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光