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中美領袖缺席COP29 東道主亞塞拜然為化石燃料辯解

中央社巴庫12日綜合外電報導
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）12日在COP29大會上發表演說。路透
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）12日在COP29大會上發表演說。路透

全球數十位領袖出席聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29），但不見中美領袖身影。東道主亞塞拜然的總統阿利耶夫今天則替各國運用化石燃料的權利辯駁。

法新社報導，亞塞拜然首都巴庫（Baku）是COP29大會的東道主，預料逾75位領袖將出席這項關鍵的氣候會議。不過主要造成污染的國家領袖紛紛缺席，預計與會的富裕20國集團（G20）領導人可說是鳳毛麟角，而全球溫室氣體排放將近80%來自G20的成員國。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天發表演說時則表示，由於亞塞拜然使用化石燃料，以致遭受「詆毀和敲竹槓」，並說任何國家都不應該因各自的自然資源而遭受評判。

他說：「石油、天然氣、風力、太陽能、黃金、銀、銅，所有一切…都是自然資源，並且各國都不應該因擁有它們而遭受指責，也不應該因這些自然資源導入市場而招致非議，因為市場需要它們，人們也需要它們。」

G20成員國領袖包括美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）均缺席COP29大會，又因日後美國氣候行動的不確定性，以致會議籠罩著陰影。

拜登將於明年1月卸任，而美國準總統川普（Donald Trump）一再宣稱氣候變遷是一場「騙局」，矢言讓美國退出巴黎協定（Paris Agreement）。

拜登 石油 馬克宏

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