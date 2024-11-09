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交戰雙方未展現談判誠意 卡達暫停斡旋加薩停火協議

中央社杜拜9日綜合外電報導
9日晚在特拉維夫，示威者走上街頭要求停止戰爭、歸還人質。路透
9日晚在特拉維夫，示威者走上街頭要求停止戰爭、歸還人質。路透

一名外交消息人士透露，由於認定哈瑪斯以色列不願意「真誠地」進行談判，卡達已決定退出加薩走廊停火和釋放人質協議的協商工作。

路透社報導，該名外交官員表示，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）設在卡達杜哈（Doha）的政治辦公室已「無法發揮其作用」，但未說明卡達是否將要求哈瑪斯領導人離開該國。卡達此舉堪稱對哈瑪斯的進一步打擊，該組織的高層領導人近期陸續遭以色列殺害。

該名官員表示，卡達當局「得出的結論是，（交戰）雙方都沒有足夠意願來化解談判中的分歧」。

該名官員還說，杜哈已將其決定告知交戰雙方及美國政府，「當雙方…展現出重返談判桌的真誠意願，杜哈將準備好重新參與調解工作。」

自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，卡達一直在美國支持下參與曠日持久的外交活動，以期結束衝突。

然而，自2023年11月為期1周的休戰協議之後，由卡達、埃及和美國斡旋的談判屢屢遭遇障礙，以哈雙方都互相指責對方造成僵局。10月中旬的最新一輪談判亦未達成協議，哈瑪斯拒絕了埃及與卡達提出的短暫停火提議。

在過去1年的協商過程中，卡達和美國官員都曾表示，只要哈瑪斯政治辦公室可提供有效溝通管道，該機構就會留在杜哈。

多哈的1名哈瑪斯高階官員告訴法新社，「我們並未接獲任何離開卡達的要求」。

哈瑪斯 埃及 以色列

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