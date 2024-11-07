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普亭恭喜川普贏得美國大選 稱已準備好對話

中央社索契7日綜合外電報導
2019年6月28日，俄國總統普亭和時任美國總統川普在日本G20場邊會面。美聯社
2019年6月28日，俄國總統普亭和時任美國總統川普在日本G20場邊會面。美聯社

俄羅斯總統普亭今天恭喜前美國總統川普勝選，還說俄國準備好跟這位共和黨籍總統當選人對話。川普接受美媒訪問時則透露勝選後還沒跟普亭講過話，但暗示會跟他談話。

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）今天在俄羅斯黑海度假勝地索契（Sochi）參加智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的會議時作上述表示。這是川普（Donald Trump）勝選後，普亭首度發表公開評論。

普亭稱，川普7月在美國賓州巴特勒市（Butler）造勢遭人刺殺未遂時，表現得像個「真男人」，同時普亭也「藉著這個機會恭喜他當選」。

普亭也說，川普談到烏克蘭及恢復對俄關係的發言值得注意。

川普在造勢期間曾說，若再度當選總統，可以在24小時內帶給烏克蘭和平，卻幾乎未提供細節，說明他會怎麼嘗試讓這場二戰後歐洲最大陸戰結束。

普亭說：「我不知道現在會發生什麼事。我沒有線索。」

現場有人提問，若川普致電提議會面，普亭會怎麼做？對此普亭回答，如果川普政府有意願，他已準備好恢復聯繫，也準備好與川普進行討論。

法新社則引述國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普暗示他可能會跟普亭談話。

川普今天接受NBC訪問，在談到交接時，他說自己從6日上午以來，已經跟「大概」70位世界各地領導人講過話，但還沒跟普亭談過，但川普接著說：「我想我們會談談。」

普亭 川普 烏克蘭

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