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川普重返白宮 道指飆升1500點 三大股指同創歷史新高

直播╱賀錦麗發表敗選演說「將和平轉移政權」

川普勝選 德政界喜憂參半、籲歐盟團結加強自主安全

中央社柏林6日專電
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。歐新社
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。歐新社

美國前總統川普將再度重掌白宮，德國政治界喜憂參半，面對眼前似曾相識的勝選場景，大多已做好心理準備，再次與這位商人背景出生的美國總統交涉，以延續良好的跨大西洋夥伴關係。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）與總理蕭茲（Olaf Scholz）分別在6日上午向川普發出勝選祝賀。

蕭茲隨後在總理府發表簡短聲明，呼籲歐洲各國團結與川普合作，以維護大西洋兩方的繁榮與自由。蕭茲說，「身為德國總理我正在為此努力。」他也在上午與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此交換意見。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）坦言，與川普合作不是一件容易的事。貝爾伯克說，「如同所有良好的夥伴關係，誠實是消除政治差異與疑慮的上策，特別是密集的交流在此刻尤為重要。」

然而，柏林現在擔心，在川普的領導下，美國可能會撤回對烏克蘭的援助。貝爾伯克甫結束烏克蘭出訪行程，她呼籲歐洲當前必須承擔更多對於安全政策的責任，必須立即採取行動，大動作投資，維護歐盟區域自主安全性。

貝爾伯克說，「我們必須擺脫我們給自己的束縛，特別是解放我們對德國和歐盟的安全投資。」

德國已經領教過不按牌理出牌的川普時代，據悉，聯邦議院的跨大西洋關係聯盟近年積極鑽研「川普方法學」，研究可能出任川普內閣的人選，試圖拉近與川普陣營的關係。

川普 德國 蕭茲

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