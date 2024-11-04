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日媒民調：逾5成日人可接受石破茂續任首相

中央社東京4日專電
日本首相石破茂。（歐新社）
日本首相石破茂。（歐新社）

日本產經新聞與富士電視台最新聯合民調顯示，石破茂內閣支持率降至43.8%，不支持率高於支持率。上個月甫落幕的眾議院大選結果，執政黨未能取得過半席次，但民調顯示，逾5成日本民眾可接受石破茂續任首相。

產經新聞與富士電視台於11月2、3日實施聯合民調顯示，石破茂內閣支持率為43.8%，相較於石破茂內閣上台後不久、上一次於10月5、6日實施的民調結果53.3%，內閣支持率減少了9.5個百分點。不支持率為49.8%，比上次民調增加了14.0個百分點。

10月1日上路的石破茂內閣短短1個月多，內閣不支持率就高於支持率，實屬罕見。

這項聯合民調顯示，10月27日投開票的眾議院大選結果，執政黨未能取得過半席次，但對於首相石破茂是否續任的問題，回答「續任也可」的民眾占55.3%；回答「應換人做」的民眾占36.5%。

有關11月11日將召開特別國會進行首相指名選舉，民眾被問及「誰適合被指名為首相」的問題時，回答「自民黨總裁（黨主席）石破茂」者占46.1%；回答「立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥」者占17.4%；回答「國民民主黨代表玉木雄一郎」者占10.2%；回答「日本維新會代表馬場伸幸」者占2.7%。

對於今後的政權，回答「立憲民主黨與其他在野黨聯手取得過半，實現政權輪替」者占31.1%；回答「自民黨與公明黨在未過半的情況下持續執政」者占30.5%；回答「自民黨與公明黨聯合其他政黨取得過半，持續執政」者占30.2%。

有關這次眾議院大選結果，國民民主黨席次大增，在國會成為「關鍵少數」，民眾被問及期待國民民主黨今後的作法時，回答「按不同政策，選擇是否支持執政黨的立場」者占65.1%，居最多。

回答「採取同向來身為在野黨的立場」者占21.9%；回答「採取同自民黨與公明黨執政黨的立場」者占9.5%。

這次眾議院大選，國民民主黨提出一項政見就是檢討「103萬日圓之牆」。這是指年收逾103萬日圓（約6754美元）即課徵所得稅的措施，改為將可獲得基本所得稅扣除的金額上調至最高178萬日圓。

這項聯合民調顯示，民眾被問及此問題時，回答「應上調」者占77.2%；回答「不上調也可」者占16.6%。

有關自民黨派閥政治獻金未記載於政治資金收支簿的事件（小金庫事件），在這次眾議院大選中，涉及未記載的候選人在未獲黨提名等的情況下參選。

聯合民調顯示，民眾被問及「政治與金錢」的問題是否已釐清時，回答「尚未」者占85.5%；回答「已釐清」者占10.6%。

對於在眾議院大選中未獲自民黨提名後當選者等進入自民黨在國會內的會派（黨團）一事，回答「加入自民黨會派不妥適」者占52.0%；回答「若經一段時間後加入會派的話，沒問題」者占30.9%；回答「立刻加入會派也沒問題」者占13.2%。

民調 石破茂 民主黨

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