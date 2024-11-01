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德國「浣熊氾濫」估有200萬隻 製成香腸熱賣

編譯中心／綜合1日電
德國一家肉商突發奇想，將浣熊肉製成香腸、肉丸等肉品。（路透）
德國一家肉商突發奇想，將浣熊肉製成香腸、肉丸等肉品。（路透）

德國境內浣熊數量繁衍過多，不僅造成居民困擾，也危及生物多樣性，一家香腸製造商突發奇想，將浣熊製成香腸、肉丸等肉品販售，結果出乎意料大獲好評。

綜合媒報報導，在德國東北部卡德（Kade）開設肉品店的萊斯（Michael Reiss），一開始做出「浣熊丸」，並參加食品展覽，結果大受歡迎，在自家商店也成為熱銷商品；後來萊斯打鐵趁熱加緊研發，也開始在網路上販售，現在一共推出7種浣熊肉產品，包括「浣熊香腸」。

萊斯形容，浣熊肉的口感跟其他肉品沒有太大區別，味道也不獨特，但較其他肉品軟嫩一些。「如果你吃了兩根香腸，就會知道哪個是浣熊肉。但若事先不知道是浣熊肉，吃完不會覺得差在哪。」

如今萊斯販售的浣熊肉不僅成為卡德觀光的新亮點，更為德國政府提供一個解決外來種（浣熊）入侵的參考方法；甚至有人為了一嘗浣熊肉開車150公里前來，順道安排一日遊。

德新社（DPA）引述法蘭克福歌德大學研究人員說法指出，德國目前推估有200萬隻浣熊。這種哺乳類動物原生於北美，通常重約10公斤，大型雄性可達20公斤。

德媒引述「自然與生物多樣性保育聯盟」（NABU）說法，1920年代浣熊在被引進德國用於毛皮養殖場，1934年首次被野放。由於浣熊適應力極強，快速繁衍後在城鎮或野外隨處可見，德國研究員推估，目前境內約有200萬隻浣熊棲息。

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