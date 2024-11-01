我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搖擺州是怎麼形成的？賓州直接影響結果 兩黨必爭

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

「上帝之手」馬拉度納病逝 子女計劃設立紀念館

中央社布宜諾斯艾利斯31日綜合外電報導

外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）逝世後，他的子女宣布成立基金會，致敬他遺留的珍貴資產，包括計劃在首都市中心設立紀念館。

法新社報導，根據基金會官網，這座名為M10 Memorial的紀念館預定2025年啟用，地點位於布宜諾斯艾利斯馬德羅港（Puerto Madero）觀光區，每年有望吸引100萬名遊客造訪。

馬拉度納的女兒達瑪（Dalma Maradona）今天在影音平台YouTube播出的廣播節目中說道：「我們希望父親更靠近民眾的愛戴，並滿足所有想對他獻花者的願望。」

阿根廷民眾可以免費進入這座占地1000平方公尺的紀念館，他們若捐款給馬拉度納基金會（Maradona Foundation），還能把個人照片放在紀念館的捐款芳名錄展示牆上。

達瑪補充說，這個基金會由她和父親其他4名子女共同主持，成立目的是出於「向他致敬並保護他留下的珍貴資產」這個願望。

阿根廷法院本月稍早授權將馬拉度納的遺體，從公墓遷葬至這座未來紀念館的陵墓，以便當地民眾和觀光客瞻仰這名「阿根廷偉人」。

馬拉度納於2020年11月驚傳因心臟病發過世，享壽60歲，當時距離他動完腦部血栓手術後不久，仍在康復中。馬拉度納逝世前數十年試圖戒除古柯鹼和酒精成癮。

觀光 心臟病 足球

上一則

塞爾維亞火車站屋頂倒塌 死亡人數增至12人

延伸閱讀

國際領袖基金會暑期實習 即起接受報名

國際領袖基金會暑期實習 即起接受報名
聖蓋博谷政府聯盟慶30年 致力整治遊民、建造可負擔房

聖蓋博谷政府聯盟慶30年 致力整治遊民、建造可負擔房
國際領袖基金會2025年「暑期公共事務實習」 開放報名

國際領袖基金會2025年「暑期公共事務實習」 開放報名
阿根廷10層樓飯店突倒塌 1死9失蹤 工頭、水泥工遭拘留

阿根廷10層樓飯店突倒塌 1死9失蹤 工頭、水泥工遭拘留

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

2024-10-26 09:21
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆
歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難