我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

布碌崙華社商家萬聖節派過期食品 家長怒：沒良知

摩爾多瓦總統大選第2輪投票3日登場 俄國干預成隱憂

中央社摩爾多瓦首都基希納烏1日綜合外電報導
摩爾多瓦總統桑杜2周前才帶領國家以極小差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公投，她3日將在總統大選第2輪投票面臨一場硬仗，對手支持與俄羅斯建立更緊密的關係。路透
摩爾多瓦總統桑杜2周前才帶領國家以極小差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公投，她3日將在總統大選第2輪投票面臨一場硬仗，對手支持與俄羅斯建立更緊密的關係。路透

摩爾多瓦總統桑杜2周前才帶領國家以極小差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公投，她3日將在總統大選第2輪投票面臨一場硬仗，對手支持與俄羅斯建立更緊密的關係。

法新社報導，俄羅斯鄰國喬治亞的親俄執政黨10月26日才在國會大選勝出，但選舉結果有爭議，如今各界將目光轉往毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦。這2個前蘇聯加盟共和國的選舉被指遭到俄國干預，莫斯科則否認相關指控。

摩爾多瓦10月20日舉行的入歐公投，傳出親俄反對派散布不實訊息及賄選。現年52歲的桑杜（Maia Sandu）在公投通過後表示，她的陣營「在1場不公的選戰裡，堂堂正正地獲勝」。

曾任世界銀行（World Bank）經濟學家的桑杜在當天的總統大選首輪投票雖拿下近42.5%的選票，但她坦言第2輪投票將面臨一場「硬仗」。

桑杜的對手、親俄派社會主義黨（Party of Socialists）支持的前檢察總長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo），在首輪投票的得票率意外高達25.95%。在本月3日的第2輪投票，兩人差距很可能將拉近許多。

因為首輪投票刷下的幾位親俄候選人已表態支持斯托亞諾格洛，他們表示擔憂摩爾多瓦有可能被捲入戰爭、淪為第2個烏克蘭。

現年57歲的斯托亞諾格洛去年遭桑杜免除檢察總長職務，他在競選期間允諾將採取「平衡外交政策」，兼顧摩爾多瓦與歐盟和俄羅斯的關係。

鑒於美國示警，俄羅斯「將再次試圖妨礙摩爾多瓦人民行使選擇自己領袖的主權」，摩爾多瓦政府已提醒提防「選舉舞弊」。

投票 俄羅斯 公投

上一則

繼iPhone 16 Google Pixel也遭印尼禁售

下一則

美大選前 俄外長放話：美俄處於直接軍事衝突邊緣

延伸閱讀

搖擺州是怎麼形成的？賓州解析篇

搖擺州是怎麼形成的？賓州解析篇
谷歌因封殺親俄頻道遭天價罰款 克宮：數字我也不會念

谷歌因封殺親俄頻道遭天價罰款 克宮：數字我也不會念
從迷幻藥物合法到禁止監獄強迫勞動 各州公投五花八門

從迷幻藥物合法到禁止監獄強迫勞動 各州公投五花八門
WSJ：從賭盤預測總統大選結果 準確度有多少？

WSJ：從賭盤預測總統大選結果 準確度有多少？

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

2024-10-26 09:21
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆
歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難