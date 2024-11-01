西班牙暴洪癱瘓鐵路 瓦倫西亞高鐵3周後始能通車

1日在西班牙瓦倫西亞自治區，居民清理大雨過後泥濘的街道。路透

西班牙遭逢世紀洪災 ，死亡人數高達158人，災情最慘烈的瓦倫西亞地區鐵路網嚴重受損，連結首都馬德里的高鐵全線停駛，西國交通部長昨天表示，至少需3周修復才能恢復通車。

西班牙東南部地區29日受到來勢洶洶的地中海風暴（孤立高空低氣壓，Depresión Aislada en Niveles Altos，簡稱DANA）侵襲，根據西班牙「國家報」（El Pais），爆發的山洪與潰堤的河水殺傷力驚人，至今已造成瓦倫西亞自治區（Valencia）155人喪命，加上卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）與安達魯西亞（Andalucía）自治區的3人，全國死亡人數已上升到158人。

除了傷亡慘重，災區交通也嚴重癱瘓，超過150條道路受阻無法通行，縱貫西班牙東部沿岸的A-7地中海高速公路有橋梁斷裂，瓦倫西亞連接馬德里的A-3東方高速公路也有部分路段受限。

此外，瓦倫西亞地區鐵路網被暴洪摧殘至柔腸寸斷，無數段軌道受到土石流以及被洪水 沖來的車輛掩蓋。

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）昨天在記者會上表示，瓦倫西亞連結馬德里的高鐵幹線受到巨大的破壞，有一段超過1公里的軌道徹底「消失」，另有一條隧道完全被「淹沒」。

普恩特指出，即使近日沒有更多損害發生，光是緊急置換一段長達1.2公里的高鐵設施，就需要至少3周的施工時間。

普恩特還為許多受困在瓦倫西亞地區的旅人帶來更糟的消息，他說，未來幾天都難有火車替代方案，因為除了高鐵列車中斷，中程列車和市郊鐵路網也受到大規模的破壞。

但他也在社群媒體平台X上定時回報搶修進度，並且感謝工人們在極度困難的施工條件下付出120%的努力，只求讓瓦倫西亞交通盡早恢復正常。

自洪災爆發的周二10月29日至周日11月3日，營運馬德里至瓦倫西亞高鐵的3家營運商包括西班牙國鐵Renfe、法國廉價高鐵Ouigo和義大利 廉價高鐵Iryo，已售出約10萬張車票，如今都忙於辦理旅客退票事宜。

除了巨額退費外，更令這3家鐵路公司頭痛的問題是，由於西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）無法承諾這段高鐵恢復通車的時程，他們至今仍無法向旅客保證何時能重新開始售票。