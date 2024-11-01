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法國西部發生槍擊與鬥毆 內政部長：國家處臨界點

編譯周辰陽／即時報導
法國內政部長勒塔約。歐新社
法國內政部長勒塔約。歐新社

法國官員和媒體1日表示，西部城市普瓦捷（Poitiers）前一晚發生了一起販毒相關槍擊事件，隨後升級為大規模鬥毆，可能涉及多達600人。

衛報報導，法國內政部長勒塔約（Bruno Retailleau）告訴BFMTV/RMC電台，槍擊事件始於10月31日晚間10時45分左右，地點在一家餐廳的前方，並迅速升級為大規模鬥毆，「起初是一家餐廳發生槍擊事件，最終成了一場涉及數百人的敵對幫派間鬥毆」，一名頭部中彈的15歲少年處於命危狀態。

BFMTV引述警方消息人士說法報導，傷者中的另外2名青少年均為16歲，並指車內有人朝著知名販毒熱點孔布拉廣場（Place Coimbr）一家酒吧餐廳開火，隨後駛離現場。警方在酒吧附近發現了5名受害者，酒吧則被多達十幾顆子彈擊中。

BFMTV指出，警員隨後在敵對幫派之間的鬥毆中遭到年輕人襲擊，而這場鬥毆在最高峰時涉及了數百人。警方消息人士則告訴法國新聞廣播電台（France Info），雖然10月31日整個晚上的鬥毆可能涉及了多達400或600人，卻是分階段發生，每次參與很少有超過100人。

勒塔約說，在毒品相關暴力方面，法國正處在一個「臨界點」，並稱自己計畫當天稍晚前往布列塔尼的雷恩（Rennes）；當地一名5歲的孩子因10月26日遭到槍擊後性命垂危。

勒塔約表示，「販運團夥現今毫無限制，這些槍戰不在拉丁美洲，而是在雷恩，在普瓦捷，在曾經恬靜的法國西部，我們如今面臨一個選擇，總動員或國家墨西哥化」。

槍擊 墨西哥 毒品

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