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勞資衝突升級 蒙特婁港口工人對兩大碼頭發動罷工

編譯陳律安／綜合外電
港口工人已對蒙特婁港的兩大碼頭發動罷工。路透
港口工人已對蒙特婁港的兩大碼頭發動罷工。路透

繼兩周前勞方開始拒絕加班後，加拿大蒙特婁港的勞資衝突再升級，多達320名碼頭工人已於加東時間10月31日上午11時起發動無限期罷工，迫使Termont公司營運的維奧與梅森紐夫兩座碼頭關閉，並導致蒙特婁港減少40%的貨櫃處理能力，恐對加拿大經濟造成負面影響。

加拿大公共僱員工會（CUPE）的代表指出，將矛頭指向Termont的原因是該公司透過調整班表等措施，影響勞工的工作與生活平衡。

隨著年終購物旺季即將來臨，蒙特婁港的罷工將加劇供應鏈壓力。原定駛往蒙特婁港、總運量1.8萬只TEU（20呎標準貨櫃）的五艘貨櫃輪，已轉往其他港口。在未來三周預定停靠維奧與梅森紐夫碼頭的26艘船中，多數也將更改目的地。

蒙特婁港務局執行長兼總裁加斯孔說，當務之急是勞資雙方達成協議，這兩大碼頭位處供應鏈的核心地位，作業停擺將衝擊數千家在地企業、連帶影響魁北克、甚至是加拿大整體經濟。她並表示，「這次停工影響了我們半數的國際貨櫃碼頭，加劇了不確定性，弱化了物流產業的可靠性與形象，而這些正是企業對大蒙特婁生態系抱有信心的關鍵要素」。

CUPE則說，如果能就關於排班爭議的部分達成協議，願意終止罷工；但海事雇主協會表示，無法在未進行正式談判的情況下，滿足更改工作時間表的要求。

加拿大 罷工 供應鏈

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