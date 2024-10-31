德國宣布 關閉所有伊朗駐德總領事館

民眾在德國外交部附近，紀念遭伊朗處決的德籍伊朗異見人士沙爾馬赫德。(美聯社)

據德國 媒體報導，作為對伊朗 處決被關押多年的德國籍伊朗異見人士賈姆希德·沙爾馬赫德(Jamshid Sharmahd)的回應，德國外交部長貝爾伯克10月31日宣布，德國將關閉伊朗駐德全部3個總領事館，分別位於法蘭克福、慕尼黑和漢堡。伊朗駐柏林的大使館 將保留開放。

報導稱，此決定將導致32名伊朗領事館官員失去在德國的居留權。德國政府對沙爾馬赫德案的反應比預期更為嚴厲。

沙爾馬赫德是擁有伊朗血統的德國公民，也是一名美國居民。伊朗指控他在2008年發生的一次傷亡慘重的清真寺爆炸案中發揮了作用。他於2023年2月被判處死刑，2024年10月28日被執行死刑。

報導稱，德伊關係因關閉領館而降至新低，伊朗可能會採取反制措施。沙爾馬赫德被判死刑後，德國曾驅逐兩名伊朗外交官，伊朗隨即也驅逐了兩名德國外交官。目前，德國已召回駐伊朗大使進行磋商。同時，歐盟也正考慮對伊朗實施進一步制裁。

據報導，關閉外國領事館在外交手段中被視為極為嚴厲的措施。在此之前，德國僅在2023年5月要求俄羅斯于當年年底前關閉四個駐德總領事館。該舉措系俄烏衝突期間，德國對俄羅斯對德國駐俄大使館和相關機構工作人員數量設定上限後，作出的回應。