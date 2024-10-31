菲南武裝派系交火 11死5傷

菲律賓南部穆斯林武裝組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）的兩支派系昨天發生戰鬥，有11人喪生、5人受傷，30戶家庭逃離家園。

菲律賓陸軍第6步兵師發言人歐爾朋（Roden Orbon）今天說，這兩支派系的戰鬥於昨天下午1時35分在南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）的巴加隆安鎮（Pagalungan）爆發。

南馬吉丹奧省位於菲律賓民答那峨島，是之前馬吉丹奧省的一部分；馬吉丹奧省於2022年9月通過公投 ，分割為南馬吉丹奧和北馬吉丹奧2個省。

歐爾朋表示，戰鬥中，其中一個派系有9人喪生、5人受傷，另一個派系則有2人死亡，30戶家庭倉促逃到鄰近村莊躲避戰火。

他補充，戰鬥兩方破壞和平協議、影響地方安寧，軍方已向MILF指揮部提出抗議，且不排除祭出干預措施，避免報復事件發生。

MILF成立於1984年，尋求在菲律賓南部獨立建國，活躍於馬吉丹奧、蘇祿群島（Sulu Archipelago）和巴西 蘭島（Basilan）一帶，一度擁有3萬人馬，是菲律賓規模最大的武裝分離組織。

2012年10月，時任菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）與MILF簽署「和平架構協定」，2014年3月再簽「莫洛國綜合協定」（CAB），為民答那峨島的和平奠下基礎。

2018年7月，當時的菲律賓總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）促成國會通過「莫洛國組織法」（BOL）法案，設立莫洛國自治區，進一步平息了MILF與軍方多年以來的武裝衝突。

外交部領事事務局今年5月基於當地恐怖主義活動尚存、治安堪慮等考量，對民答那峨島發布「橙色」警示，建議國人避免非必要旅行。