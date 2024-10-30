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本世紀最強風暴侵襲西班牙 瓦倫西亞已釀62死

中央社馬德里20日專電
西班牙昨天遭受本世紀殺傷力最強的風暴侵襲，東南部瓦倫西亞自治區因暴雨引發山洪。圖為當地居民30日走在被洪水襲擊後的街道上。歐新社
西班牙昨天遭受本世紀殺傷力最強的風暴侵襲，東南部瓦倫西亞自治區因暴雨引發山洪。圖為當地居民30日走在被洪水襲擊後的街道上。歐新社

西班牙昨天遭受本世紀殺傷力最強的風暴侵襲，東南部瓦倫西亞自治區因暴雨引發山洪，迄今已有62人死亡，災情最為慘重，軍方目前仍在持續搜救失蹤民眾。

西班牙昨天受到孤立高空低氣壓（Depresión Aislada en Niveles Altos，簡稱DANA）重擊，東部瓦倫西亞（Valencia）和南部安達魯西亞（Andalucía）等自治區被強風與豪雨侵襲，導致山洪爆發、河流潰堤，滾滾洪流沖斷了橋樑，城鎮變成一片汪洋，汽車漂浮堵塞街道。

洪水致命，根據西班牙「國家報」（El Pais），截止西班牙時間今天上午12時，瓦倫西亞至少已有62人喪命。

鄰近瓦倫西亞的卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區也有災情傳出，包括昆卡省（Cuenca）有一名88歲老婦身亡，阿爾瓦塞特省（Albacete）的萊圖爾鎮（Letur）也有一名婦女喪生，另外仍有5人失蹤。

西班牙軍方專精緊急救援行動的「軍事應急部隊」（UME），此刻正在災區執行救援任務。

豪雨成災，打亂了交通，受災城鎮聯外道路中斷，數條國道關閉，自瓦倫西亞至馬德里、巴塞隆納的高鐵停駛，近50個航班因強風暴雨取消。此外，逾15萬人的生活受到停電影響。

電視新聞和社群媒體上，不斷傳出災情實況。有災民受困在被洪水淹沒的房屋門口，驚恐地抱著寵物狗貓等候直升機求援；災區老人院裡的長者們，坐困在泥流裡不斷哭嚎。種種畫面衝擊著西班牙民眾的心情。

西班牙國家氣象局（AEMET）表示，雖然風暴的威力將自今天開始消退，但有8個自治區仍需警惕暴雨，其中安達魯西亞、卡斯提亞-拉曼查和東北部的加泰隆尼亞（Cataluña）自治區仍處於高風險的橘色警報。

瓦倫西亞自治區政府警告民眾，不要到受風暴影響的地區之間旅行。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）對災民信心喊話，保證全力救災與重建，他說：「政府不會讓你們孤立無援。」

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）則透過社群媒體平台X，對罹難者家屬傳達哀悼之意。

暴雨 洪水 社群媒體

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