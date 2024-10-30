我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

共和黨世家表態 小布希之女芭芭拉宣布支持賀錦麗

自民黨欲壯大國會勢力 邀萩生田光一等6人加入

中央社東京30日專電
執政黨自民黨前政調會長萩生田光一。(美聯社)
執政黨自民黨前政調會長萩生田光一。(美聯社)

日本執政黨自民黨在日前落幕的眾議院大選慘輸，為壯大在國會的勢力，力邀6名無黨籍當選人加入自民黨在國會內的會派。其中有4人是因涉政治獻金未登記案（俗稱小金庫事件），在這次大選以無黨籍身分參選後當選者。

日本富士電視台報導，自民黨力邀加入自民黨在國會內的會派的對象有6人，6人都表示同意加入。

包括受到小金庫事件影響先前遭到自民黨勸告退黨後離黨的世耕弘成。世耕在這次眾議院大選以無黨籍身分參選後當選。

此外，在這次眾議院大選未能獲得自民黨提名，以無黨籍身分參選後當選的萩生田光一、西村康稔、平澤勝榮。

自民黨也邀眾議員三反園訓、廣瀨建加入自民黨國會內的會派。這兩人是這次眾議院大選在小選擊敗自民黨籍候選人的無黨籍眾議員。三反園在大選前，就加入自民黨國會內的派會。廣瀨則是首度參選後當選的眾議員。

這次眾議院大選選出465席，其中，自民黨僅獲得191席，這6人如果加入自民黨在國會內的會派的話，自民黨在國會內的會派將增為197席，但即使加上公明黨的24席，距離過半席次（233席），還差12席。

眾議院 眾議員 日本

上一則

北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯科舉行戰略會談

下一則

本世紀最強風暴侵襲西班牙 瓦倫西亞已釀62死

延伸閱讀

執政聯盟眾院席次未過半 日相支持率暴跌至32.1%

執政聯盟眾院席次未過半 日相支持率暴跌至32.1%
國會大廈遇襲後首次總統選舉 考驗國會新防護措施

國會大廈遇襲後首次總統選舉 考驗國會新防護措施
路透：日眾院大選執政聯盟重挫 恐使北京加強對台灣壓力

路透：日眾院大選執政聯盟重挫 恐使北京加強對台灣壓力
共同社民調：石破茂內閣支持率選後暴跌至32.1%

共同社民調：石破茂內閣支持率選後暴跌至32.1%

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

2024-10-26 09:21

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因
不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利
10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭