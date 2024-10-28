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巴黎聖母院12/7重新開放 法文化部長提議收費惹議

中央社記者李若韻巴黎28日電
巴黎聖母院2019年浴火修復後，即將於12月7日重新開放。路透
巴黎聖母院2019年浴火修復後，即將於12月7日重新開放。路透

巴黎聖母院2019年浴火修復後，即將於12月7日重新開放，法國文化部長日前提議向遊客收取5歐元（約5.4美元）入場費，每年便可籌到7500萬歐元的古蹟維護費，引起社會譁然。一位神職人員投書：免費是一種投資

法國文化部長達提（Rachida Dati）23日接受費加洛報（Le Figaro）獨家專訪，談論法國眾多古蹟年久失修，政府需了解在未來可獲得的資源，以維護全法國人民的遺產。

達提向費加洛報表示，自己已向法國大主教提出此想法：「讓遊客對重新開啟的巴黎聖母院繳交入場費，便可拯救法國所有的教堂」。她解釋，巴黎聖母院在2019年4月慘遭大火前，每年有逾1200萬名人次免費參觀，若在未來向遊客收取象徵性的5歐元入場費，每年約可募集7500萬歐元（約8113萬美元）作為宗教類古蹟的修復費。

除此之外，達提也提議，在2026年後巴黎各大名勝地與國家美術館需調整入場門票，例如羅浮宮應該對非歐盟民眾收取較高費用。

她問道：「法國遊客與巴西、中國遊客負擔一樣的入場費，這是否正常？」達提認為，巴黎受到大眾旅遊的破壞是座保護不足的城市，而法國人不應該獨自承擔所有費用，這將是一場文化定價的變革。

達提的提議引發法國社會譁然。巴黎聖母院首先於24日發布官方新聞稿，重申法國天主教會對免費進入大教堂與地方教堂的態度不變，基於1905年政教分離法條規定，以及教會的基本使命：「無條件並免費接待所有男人與女人，無論其宗教、信仰、意見與經濟能力，都可自由進入教堂。」

「教堂收費是否犯法？」與「教堂不是博物館，是祈禱與信仰的地方」是法國媒體討論的關鍵。巴黎聖母院在新聞稿中解釋，要區分信徒與遊客是困難的，長久以來當信徒在聖母院進行宗教活動時，遊客皆在旁參觀，若要為兩者設定不同的入場條件，將會剝奪信徒與遊客之間的共融，遊客也無法完整感受聖母院的美感，這將使此宗教古蹟失去其存在的意義。

一位來自法國中部桑斯-奧塞爾總主教的神職人員溫澤爾（Mgr Pascal Wintzer）26日投書法國宗教媒體--十字架報（La Croix），他提出「免費是一種投資」。溫澤爾認為，免費都會有代價的，例如當我們免費上網閱讀資料時，我們自己就是產品。而公益性的免費活動能形塑大眾知識、建立社會連結，並帶動周邊經濟活動例如住宿、餐廳等。

文化部長達提並不是第一個提出巴黎聖母院入場費的人，2017年一位致力推廣法國古蹟文化的電視節目主持人柏恩（Stéphane Bern）曾經建議過，他在24日於歐洲1台（Europe1）支持此案。

柏恩在節目上補充：「在2019年巴黎聖母院大火前，遊客參觀欲整座大教堂也不是完全免費，像是登上塔樓需要付10歐入場費，由國家紀念碑中心管理；而參觀寶藏室也需付費，由神職人員管理。」

解放報（Le Libération）指出，去年春天，巴黎聖母院大主教曾與時任文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）會面，討論實施公共安全條件所增加的預算成本。法國全境內的宗教古蹟修護需求龐大，成本高昂，若想執行此5歐元入場費提案，國家必須先取得天主教會的同意，但未來每年7500萬歐元的鉅額收入將由誰管理？仍是一大問題。

巴黎聖母院 古蹟 投資

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