「聖誕蔓延」現象 衛報：節慶氣氛每年都更早出現

圖為2022年倫敦攝政街的聖誕裝飾。(中央社檔案照片)

西方國家準備慶祝「萬聖節 」之際,聖誕主題商品、歌曲和廣告早已緩慢而持續地占據民眾日常生活。衛報報導,每年聖誕節 氣氛似乎來得越來越早,這種現象稱為「聖誕蔓延」(Christmas creep)。

衛報(The Guardian)報導,每年聖誕歌曲首次進入英國前40名單曲排行榜的時間顯示,自1990年代以來,聖誕歌曲正持續「蔓延」。去年,自11月10日開始,1週內就有2首歌打入排行榜:「轟」合唱團(Wham!)的Last Christmas(排名第37)和瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的All I Want For Christmas is You(排名第40位)。這2首歌是1960年代(甚至更早)以來,第二早打入前40名排行榜的聖誕歌曲,也是首次有2首聖誕歌曲這麼早進入排行榜。

在1990年代和2000年代初期,聖誕歌曲僅在1年的最後2週進入排行榜的情況較常見。

民眾購物時也會發現,聖誕節似乎提早來臨了。英國市調公司Assosia的數據顯示,如今聖誕百果餡餅(mince pie)和聖誕布丁(Christmas pudding)都早在夏季就開始銷售。

從英國大型連鎖超市特易購(Tesco)、聖斯伯利(Sainsbury's)、艾斯達(Asda)和莫里森(Morrisons)的平均上市時間來看,Mr Kipling品牌的百果餡餅今年9月7日上市,早於2023年的9月9日,以及2020年的9月28日。這些超市自有品牌的百果餡餅和聖誕布丁也受到類似趨勢影響。

對此,Mr Kipling品牌發言人解釋,「無論在1年中的任何時候,我們都喜歡百果餡餅,這並不奇怪…許多消費者樂於在商品9月上架時開始儲備聖誕物品,因此我們的零售夥伴會儘早帶入節日氣氛,以滿足消費者需求。」

西方國家常見的聖誕市集也許起源於歐洲德語區,但現在已成為英國各地的固定活動。這類市集也越來越早地出現在地方議會活動日程上。

伯明罕(Birmingham)的法蘭克福聖誕市集(Frankfurt Christmas Market)是全英規模最大的聖誕市集之一,將於今年11月1日揭幕。至少自2010年以來,這個市集每年都會更早揭幕。

「衛報」也在其他地方發現類似趨勢:艾克斯特(Exeter)聖誕市集將於11月15日開幕(2012年為11月23日);曼徹斯特(Manchester)的市集則訂於11月10日開始(2010年為11月18日)。

「衛報」還發現,倫敦牛津街(Oxford Street)的聖誕燈飾和英國百貨連鎖店約翰路易斯聖誕廣告(John Lewis Christmas advert)出現的時間較接近聖誕節,因此有助抵制「聖誕蔓延」的影響。在過去10年裡,「聖誕蔓延」現象出現的日期正不斷變化。